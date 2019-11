Torra avisa l'Estat que la repressió ja se li està «girant en contra»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tancat aquest dilluns en un acte a Palau la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, que va arrencar el 2017 i no s'ha tancat fins enguany arran de l'aplicació del 155. Torra ha destacat que, un segle i quart després, la repressió de l'Estat no ha aconseguit "paralitzar" el catalanisme i que ja se li està "girant en contra". En una intervenció sense missatges sobre la investidura a Madrid, el dirigent independentista ha indicat que el compromís de la societat catalana amb la llibertat és "irreductible", i ha lligat les Bases de Manresa amb l'1-O.El president ha recordat que la iniciativa del segle XIX ja va ser tractada per la premsa de Madrid com un element "sediciós", a l'estil de la condemna contra els líders del procés. En aquell moment es va parlar, per exemple, d'incloure el delicte de "separatisme" per actuar contra aquella iniciativa. "Malauradament, fa 125 anys seguim tenint líders socials i polítics a la presó, i presidents condemnats a l'exili. En lloc de paralitzar-nos, se'ls gira en contra i ens referma més que mai en la nostra voluntat de perseverar en les legítimes aspiracions polítiques", ha indicat."El catalanisme polític de les Bases de Manresa és transversal en la societat catalana. Vull posar en valor la seva aportació en la construcció del nostre país", ha apuntat el dirigent independentista, que ha recordat que l'any passat no es van poder tancar els actes de commemoració del text perquè el 155 estava en plena vigència. En l'acte també ha comptat amb la presència de Valentí Junyent, alcalde de Manresa, que l'any que ve cedirà el lloc a Marc Aloy pel pacte signat després de les municipals."Catalunya deixa d'existir jurídicament des del 1714 fins al segle XIX, quan passa a ser quatre províncies. I hi ha un home, Prat de la Riba, que aconsegueix amb les Bases de Manresa i la Mancomunitat que aconseguim ser alguna cosa a nivell jurídic", ha ressaltat Torra. Prat de la Riba "va tenir molt clar" on s'havia d'establir la seu de la Mancomunitat, i per això va triar el Palau de la Generalitat. "Són simbolismes que val la pena recordar", ha indicat el president, que ha recordat el discurs del 1914 en el qual es marca el tancament de l'etapa posterior a la derrota del segle XVIII.Torra ha recordat totes les fases que han vingut des d'aquell moment -recuperació de la Generalitat durant la República, proclamació de la independència, retorn de les institucions, nou Estatut- i ha considerat que és la "llibertat" el que exerceix com a "baula" dels esdeveniments dels últims segles. El 125è aniversari de les Bases de Manresa va coincidir amb el referèndum de l'1-O, que va ser la "renovació del compromís irreductible" de la ciutadania amb la llibertat.

