Facebook crea una app interna de reconeixement facial per identificar els seus treballadors

Facebook ha desenvolupat una app, que ja va fer servir entre els anys 2015 i 2016, que permet que els treballadors identifiquin els seus companys i amics que tinguin habilitada la funció de reconeixement facial al mòbil quan els enfoquen amb la càmera del dispositiu.Amb l'app, els treballadors de la companyia que apunten a algú amb la càmera del seu telèfon poden veure'n el nom i la foto de perfil de Facebook, segons ha informat Business Insider. "Com una manera per aprendre sobre noves tecnologies, els nostres equips creen regularment apps perquè es facin servir de forma interna", ha indicat un portaveu de Facebook a CNET.Facebook ha negat que aquesta app pugui reconèixer qualsevol persona externa a la companyia, i ha explicat que "només estava disponible per a treballadors de Facebook i només podia reconèixer treballadors i els seus amics que haguessin habilitat el reconeixement facial".L'app va ser desenvolupada entre els anys 2015 i 2016, però des de llavors estava interrompuda, segons una font anònima citada per Business Insider. A principis de novembre, Facebook va anunciar que experimentava amb una nova eina de reconeixement facial per identificar els usuaris de la xarxa social, per la qual han de fer-se un vídeo on se'ls vegin tots els angles de la cara.Així mateix, al setembre, la companyia va estendre la seva eina de reconeixement facial, i va permetre als usuaris dotar d'un factor extra de protecció del seu compte. També notifica sobre les fotografies on apareix l'usuari però en les quals encara no ha estat etiquetat.L'app es va crear abans de l'escàndol de Cambridge Analytica el 2018, després que se sabés que l'empresa havia obtingut de manera il·legal dades de més de 50 milions d'usuaris de Facebook, que després van ser utilitzats en benefici de la campanya electoral del president nord-americà, Donald Trump.

