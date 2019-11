GUIA Quin preu posa l'independentisme a l'abstenció?

Què demana ERC?



- Un diàleg entre governs que reconegui totes les parts.- Una negociació "sense condicions" que permeti parlar de l'autodeterminació i de l'amnistia per resoldre la situació dels presos i els exiliats.- Un calendari clar i ràpid que permeti als dos executius asseure's a la taula abans de la investidura com a gest de bona voluntat.- Garantir mecanismes per al compliment de les qüestions que s'acordin a la mesa de negociació, inclòs que els catalans puguin votar el contingut que en surti.

Què demana JxCat?



- Reconeixement de Quim Torra i de Carles Puigdemont com a interlocutors, a banda de tenir en compte els presos com a dirigents vàlids per dialogar-hi.- Implantar la figura del mediador internacional per supervisar les converses.- Diàleg "sense condicions ni exclusions" en els continguts.- Qualsevol solució que s'acordi ha de passar per "donar veu als catalans".- Cordó sanitari contra Vox per tal d'impedir que entri a la mesa del Congrés, com sí que vol fer el PP.- Fi de la repressió i dels "seus efectes", entre els quals acabar amb les querelles contra la mesa del Parlament i el veto als eurodiputats independentistes.

Què demana la CUP?



- Referèndum d'autodeterminació.



- Fi de la repressió.



- Amnistia per als presos i les preses i retorn dels exiliats.





Després de la consulta d'ERC i les exigències de Junts per Catalunya (JxCat), Pedro Sánchez ja té un mapa més clar de què li reclama l'independentisme per negociar la investidura. El líder del PSOE requereix l'abstenció dels republicans, amb qui ja negocia a través de dos equips definits a finals de la setmana passada . No ha mantingut per ara cap contacte amb JxCat, que amb vuit diputats podria no ser necessària en cas que els seus socis de Govern acordessin mesures per investir Sánchez.Aquestes són, per ara, les demandes de les tres formacions independentistes -inclosa la CUP, la que més ancorada es troba en el no al Congrés- cap al president del govern espanyol en funcions. El compte enrere ja està en marxa.

