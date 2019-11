ERC blinda amb les bases el pols al PSOE per la mesa negociadora

A Calàbria 166, predomina la sensació que, si res es torça, en aquests moments tenen la paella pel mànec. Tant pel valor cabdal que té el seu vot en la investidura de Pedro Sánchez com a l'hora de marcar la pauta dins de l'independentisme. Als socialistes els veuen "nerviosos"; a Junts per Catalunya, "dividits". La direcció d'ERC considera que la seva estratègia per negociar amb el PSOE està reeixint i a la pròxima reunió amb els socialistes -previsiblement els equips negociadors es trobaran dijous- s'asseuran, a més, amb la contundent benedicció de la seva militància.Un 94,6% de les bases republicanes ha expressat en la consulta interna que, o Sánchez accepta una mesa de negociació, o el botó que es premi en la investidura és i serà el del "no". "ERC ha parlat clar. No a Pedro Sánchez amb les condicions que hi ha sobre la taula", ha dit la secretària general adjunta, Marta Vilalta, amb els resultats sobre la taula. L'alta participació, 5953 dels 8.500 amb dret a vot, quasi un 70% de la militància, denota fins a quin punt el partit és conscient de la importància del rol que pot adquirir en les pròximes setmanes. Ara, però, els d'Oriol Junqueras consideren que és el PSOE qui ha de moure fitxa i transmetre un "gest inequívoc" de voler una resolució política del conflicte.O el líder socialista es mou, o que no comptin amb ERC. Els republicans s'han fet forts en aquesta dicotomia i aquest dimarts es posaran en contacte amb el PSOE per comunicar-li els resultats dela consulta. El com s'hauria de moure el president en funcions, però, prefereixen no encasellar-ho en una sola fórmula per minimitzar riscos. Veurien amb bons ulls una reunió dels dos governs abans de la investidura, però admeten que el gest es pot traduir "de moltes maneres". Ara bé, entenen que la debilitat de Sánchez els fa imprescindibles perquè prosperi la investidura i l'acord amb Podem, una escletxa que defineixen com una "oportunitat" per acabar obtenint la taula de negociació bilateral que demanen. En una setmana, els republicans han anat detallant les quatre potes que ha de tenir dins del marge del possibilisme.Les ha definit per escrit el coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en un article a La Vanguardia : diàleg entre governs, sense condicions ni renúncies prèvies, amb un calendari clar i amb garanties de compliment dels acords, una darrera pota que no defineixen en què s'ha de traduir. Quatre puntals pels quals, per necessitat però també per possibles, els socialistes veuen factible parlar-ne i arribar a un acord que permeti als dos actors tenir marge de maniobra. Des del PSOE es transmet que intentaran esbossar una proposta que satisfaci suficientment les expectatives com perquè els republicans s'abstinguin, però no han anat més enllà ni han clarificat en quin marge es mouran més enllà del diàleg dins de la Constitució.En tot cas, els republicans preveuen que la negociació no serà ni fàcil ni curta. Sobretot perquè no consideren que la seva proposta sigui precisament de màxims, sinó "de mínims" per intentar encarrilar políticament el conflicte. Per molt que el PSOE tingui pressa, prefereixen trigar més però que la mesa que s'acordi no quedi coixa. "Fa anys que ens estan responent amb repressió. Per tant, cap pressa", ha dit Vilalta. La dirigent ha explicitat aquest dilluns que faran valer la seva força negociadora com a partit que va guanyar les eleccions del 10-N per fer realitat el "sit and talk" que s'ha plantejat a les protestes post-sentència.A la taula de diàleg, ha recordat, ERC s'hi vol asseure per plantejar l'autodeterminació i l'amnistia dels presos, però que per aconseguir-la caldrà actuar primer amb "responsabilitat". Abans que la investidura, però, vindrà la constitució del Congrés el pròxim 3 de desembre. De la composició de la mesa de la cambra baixa podria deduir-se si les converses arrenquen o no amb bon peu. No està descartat que, aprofitant que el PSOE vol vetar la presència de Vox, o els republicans o el PNB puguin ocupar un lloc en aquest òrgan.Des de Lledoners, la consigna és que no es desaprofiti l'"oportunitat" i que s'actuï sense mirar de reüll el curt termini i les possibles conseqüències en unes eleccions catalanes, com explica Raül Romeva a l'entrevista a NacióDigital . De fet, si bé fa unes setmanes els dubtes sobre com de perjudicial en termes electorals seria per a ERC que JxCat votés en contra de la investidura de Sánchez tenien pes, ara la sensació és que els de Carles Puigdemont i Quim Torra poden acabar anant a remolc.Fonts de la direcció republicana asseguren que seguiran endavant amb la seva estratègia al marge del que finalment faci JxCat, on la polifonia interna es manté; però consideren que als seus socis de govern els resultaria difícil d'explicar el fet de votar en contra de la investidura de Sánchez i després asseure's igualment en la taula de negociació. Precisament per això, Vilalta ha explicat que no renuncien a tenir un posicionament comú dels principals actors de l'independentisme.Malgrat el to més contundent en la retòrica, el plantejament de JxCat no dista tant en el fons del dels republicans, però sí en les formes. Laura Borràs ha plantejat aquest dilluns que a la mesa hi hagi un mediador internacional -ERC parla de "garanties" però no tanca cap fórmula- i que Torra i Puigdemont siguin interlocutors. El PSOE, que no té cap interès ni numèric ni polític en l'abstenció de JxCat -no entra dins dels plans dels socialistes ni reunir-s'hi-, no està disposat a acceptar una interlocució amb l'expresident a l'exili i, per ara, no contempla que Sánchez s'assegui en una taula amb Torra. El telèfon entre presidents segueix trencat i a Ferraz, interessat en què es precipitin eleccions a Catalunya, s'arromangaran perquè el seu interlocutor sigui Aragonès.

