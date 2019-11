VÍDEO Una víctima de violència masclista escridassa Ortega Smith i aquest ni la mira a la cara

Una mujer víctima de violencia machista se enfrenta a Ortega Smith. Él ni siquiera tiene la decencia de mirarla a la cara. Menudo tipejo. pic.twitter.com/qWCub1OxoC — PabloMM (@pablom_m) November 25, 2019

Una víctima de violència masclista ha escridassat aquest dilluns el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, i li ha demanat respecte. "No es fa política amb això. Respecte per a les mortes i per a les víctimes de violència de gènere", ha dit durant un acte celebrat a l'Ajuntament de Madrid pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la dona, en el qual Ortega Smith ha pronunciat un discurs en què ha negat l'existència de la violència masclista.La dona, que va en cadira de rodes per culpa d'una agressió masclista, ha esclatat contra el dirigent de Vox després de sentir les seves paraules. Ortega Smith li ha girat la cara.

