El professor de Berga acusat d'abusar sexualment d'una alumna menor d'edat nega els fets

L'acusat ha declarat aquest dilluns en fase d'instrucció als Jutjats de Berga. També hi han declarat el director del centre i el cap d'estudis, que han explicat davant del jutge com es van assabentar del cas i que van convidar a plegar el professor un mes després que en tinguessin coneixement.



A finals del 2017, la noia va explicar els fets a la direcció de l'escola i, un any després, a finals del 2018, va presentar denúncia. Els fets es remunten a l'any 2014, quan la víctima tenia 17 anys i, segons manté la part denunciant, també a un període anterior quan la noia era menor de 16 anys.

De moment, tot i que l'Ajuntament de Berga té constància de dos casos, només una noia ha denunciat els fets davant del jutge. El procés està ara en fase d'instrucció, la víctima va declarar fa uns dies, i aquest dilluns ha estat el torn del professor acusat, el director i el cap d'estudis del centre. No es descarta que hi puguin haver més testificals. A partir d'aquí, el jutge haurà de decidir si arxiva el cas o si hi veu indicis de delicte i, per tant, l'envia a judici.

