Govern i Ajuntament de Barcelona s'insten mútuament a aprovar els pressupostos

La negociació per a poder aprovar els pressupostos del 2020 continua marcant les relacions entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Les dues parts han celebrat aquest dilluns la primera reunió de la Comissió Mixta des que es va estrenar el mandat municipal i s'han emplaçat a fer possible l'aprovació dels comptes de les dues institucions.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reivindicat la necessitat de fer front a les noves "realitats" i a les "demandes" dels ciutadans. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit que les dues administracions s'han emplaçat a fer els "esforços adients" per "facilitar" que hi hagi pressupostos a banda i banda de Sant Jaume.En la darrera reunió de la Comissió Mixta abans de les eleccions municipals, Torra i Colau ja van obrir la porta a una negociació global dels pressupostos de la Generalitat i l'Ajuntament.L'aprovació dels comptes és necessària, per començar, per fer realitat la majoria d'acords i compromisos que les dues parts han posat aquest dilluns sobre la taula.La recaptació d'un tram de la taxa turística per part de l'Ajuntament i el finançament de les escoles bressol municipals per part del Govern en són un exemple.En relació a la taxa turística, la Generalitat i l'Ajuntament han ratificat l'acord del ple municipal per aplicar un recàrrec -que pot arribar a ser de quatre euros- per les pernoctacions de turistes a la ciutat i de creueristes al port. L'acord també preveu que l'Ajuntament recapti el 100% del recàrrec.Perquè aquesta mesura es pugui materialitzar, primer el Parlament hauria d'aprovar la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que s'encarrega de modificar els tipus impositius i adequar-los a la proposta de comptes."El turisme a la ciutat ha de ser més sostenible mediambientalment i de qualitat. Això exigeix recursos econòmics", ha argumentat Collboni, mentre que Budó ha assegurat que el Govern veu "amb bons ulls" que Barcelona ingressi diners per "compensar els efectes de la pressió turística".Durant la reunió també s'ha abordat la reducció del deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament. EL 2015 superava els 100 milions d'euros i actualment se situa entre els 25 i els 33.Amb tot, el govern municipal reclama l'anomenat "deute ciutadà", consistent en aquelles aportacions que la Generalitat va deixar de fer als consorcis compartits entre les dues administracions a partir del 2011. Segons Collboni, l'Ajuntament hauria d'estar rebent 230 milions anuals per aquest concepte, i en canvi només en rep 200.Un dels acords als quals han arribat les dues parts és la creació d'una comissió de treball per abordar el finançament de les escoles bressol, que presentarà les conclusions d'aquí a un mes.Les dues administracions també han acordat definitivament la delegació de competències del Port Olímpic a l'Ajuntament i s'ha establert la celebració d'una comissió abans del 31 de gener del 2020 per calendaritzar el finançament que haurà de rebre l'Ajuntament.Govern i Ajuntament han fet una declaració conjunta per trobar "solucions polítiques" al "conflicte polític" existent a Catalunya.Unes solucions que Collboni ha puntualitzat -durant l'atenció als mitjans posterior a la reunió- que hauran de trobar-se dins el marc legal actual.En la declaració conjunta, les dues administracions també s'han compromès a exigir a l'Estat un millor finançament per al transport metropolità i la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor