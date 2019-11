Els comuns consideren «normal» la recuperació del diàleg entre governs

La militància de Catalunya en Comú ha avalat en una votació el preacord d'Unides Podem amb el PSOE "per un govern progressista". Segons ha explicat el portaveu, Joan Mena, un 94,65% dels inscrits a Catalunya en Comú han donat llum verda al pacte que consultava sobre la possibilitat que En Comú Podem participi en un executiu progressista a l'Estat. De les 10.165 persones del cens, 3.707 hi ha participat.S'han registrar 3.505 vots a favor, 198 en contra (5,35%), i 4 en blanc (0,11%). Mena ha afirmat que estan "molt satisfets" amb el resultat, que dona suport a un govern progressista que "tanta preocupació causa a lobis i privilegiats". En aquest sentit, ha celebrat que sigui "la quantitat de vots" i no "la quantitat d'accions a borsa" el que decideix "quins són els partits que han de governar".Els comuns coincideixen que recuperar el diàleg entre governs ha de ser "normal" en democràcia, després que ERC hagi instat el PSOE a garantir una mesa de negociació política entre institucions per aconseguir el vot favorable dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez. Després que el vicepresident del Govern i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès, hagi concretat com hauria de ser la taula de negociació i afegir que l'acord sortint s'hauria de sotmetre a votació, els comuns han demanat que el debat no es faci als mitjans de comunicació. El portaveu de Catalunya en Comú ha dit aquest dilluns que la proposta d'ERC "s'assembla bastant" a la que des de les seves files s'ha fet durant la campanya electoral.Els comuns també han recordat que l'important és que hi hagi diàleg i que, per a això, cal "un govern amb capacitat d'escoltar Catalunya", que, segons Mena, només passa per un executiu on hi ha membres d'Unides Podem i En Comú Podem. De totes maneres, ha recordat, cal recuperar el diàleg entre governs, però també recuperar "els grans consensos" que "ni ERC ni JxCat tenen garantits". Per tot plegat ha demanat que es treballi per a assegurar-los dins de Catalunya, mitjançant el diàleg entre partits o fins i tot en grups del Parlament.Sobre la possibilitat que un nou executiu amb PSOE i Unides Podem inclogui ministres dels comuns –com el mateix Mena-, el portaveu ha dit que els ministres "no es busquen" i que, per ara, estan esforçant-se per garantir un acord que faciliti la investidura. "Un cop hi hagi la garantia que tirarà endavant, serà el moment de parlar qui té el millor perfil per a determinades oportunitats", ha afegit el portaveu, que ha assegurat que no es troben encara "en aquesta fase".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor