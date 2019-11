Un magistrat del TC, a favor d'emparar Junqueras contra una decisió de Llarena

Un magistrat del Tribunal Constitucional està a favor d'admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per Oriol Junqueras contra la decisió del Tribunal Suprem de no permetre-li anar al Parlament després de les eleccions del 21-D. Segons ha avançat El Mundo, el magistrat progressista Juan Antonio Xiol considera que el jutge Pablo Llarena hauria d'haver permès a Junqueras assistir a la sessió de constitució del Parlament que es va fer el 17 de gener de 2018. Llarena va argumentar que Junqueras, Jordi Sànchez i Joaqium Forn, que també havien estat escollits diputats, tenien "incapacitat legal prolongada" per assistir als debats del ple del Parlament i instava la cambra a "arbitrar" un procediment de delegació del vot "en la forma que entengui convenient". El jutge instructor del judici del procés també sostenia que hi havia risc de reiteració delictiva i rebutjava traslladar eels presos a Catalunya perquè això podia provocar un "greu enfrontament ciutadà". Segons fonts del Constitucional que cita El Mundo, l'alt tribunal ha de decidir si Llarena va vulnerar els drets fonamentals de Junqueras que es recullen als articles 17 i 23 de la Constitució. En el seu moment, l'advocat del líder d'ERC, Andreu Van den Eynde, va assegurar que Llarena "destruïa els drets polítics" de Junqueras i els seus votants.Així mateix, una decisió del TC o un vot particular favorable a l'exvicepresident podria tenir incidència en la decisió de la justícia europea, que examina la seva inviolabilitat després d'haver estat escollit eurodiputat. L'alt tribunal preveu reprendre les deliberacions sobre el seu recurs d'empara aquesta setmana.

