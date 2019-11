El PSC avisa que les negociacions per la investidura són «entre parlamentaris»

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha evitat posicionar-se sobre l'exigència de la cap de files de Junts per Catalunya, Laura Borràs, de convertir en interlocutors el president de la Generalitat, Quim Torra; i l'expresident Carles Puigdemont en un futur diàleg per resoldre el conflicte polític. "Les converses són entre parlamentaris. La voluntat és enraonar amb tothom i em remeto al resultat d'aquestes converses quan es produeixin", ha argumentat.A més, ha recordat que l'acord entre PSOE i Unides Podem, que "pot obrir la porta per primer cop en 40 anys a un govern de coalició progressista", com ha indicat, inclou la posició dels socialistes sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. El dirigent del PSC tampoc s'ha posicionat sobre les peticions de la direcció d'ERC per facilitar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez. Des del "respecte" al que decideixin les bases del partit a la consulta interna, ha defensat que tothom que estigui a favor del diàleg ha de donar suport al govern progressista.Illa també ha marcat el posicionament del partit sobre la consideració de Catalunya com una nació i l'immersió lingüística, dues de les qüestions que han despertat més interès mediàtic del contingut del document marc de la ponència del partit que es debatrà al congrés del desembre de la formació que lidera Miquel Iceta.El dirigent socialista ha recordat que "des del segle passat" el PSC sosté que Catalunya és una nació, i no ho considera, per tant una novetat. "Catalunya té una cultura, una llengua i un dret propis i molta gent, també en aquest partit, creu que Catalunya és una nació", ha afirmat en la seva compareixença setmanal davant els mitjans, en què també s'ha felicitat pel suport de la militància al principi de pacte amb el partit lila a la consulta interna celebrada aquest cap de setmana.Pel que fa a l' ús del català a l'escola , que el partit proposa flexibilitzar per garantir el domini de les llengües per part dels alumnes, Illa ha negat que es plantegi "en cap cas renunciar a la immersió lingüística" i ha resumit així la postura de la formació: "Més català on faci falta, més castellà on faci falta i més anglès a tot arreu".A diferència del que feien el 2016, els socialistes parlen ara de "model plurilingüe" i no fan ja referència explícita a la immersió en el document que serà sotmès a votació. Ara plantegen que cal "flexibilitzar" l'actual sistema per garantir la competència tant en català com en castellà i en anglès arreu de Catalunya en finalitzar l'educació obligatòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor