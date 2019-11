Buch: «No serem un país lliure i normal mentre hi hagi violència masclista»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat aquest dilluns, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que Catalunya pateix la "vergonya" de tenir homes que maltracten les dones i ha assegurat que no s'ho pot "permetre" perquè "no serà un país lliure i normal" fins que no erradiqui la violència masclista.Durant l'acte d'obertura de l'any acadèmic 2019-2020 de l'Institut de Seguretat Públic de Catalunya (ISPC), el conseller ha posat en valor la feina que fan els Mossos per combatre la violència contra les dones però ha deixat clar que eliminar-la de la societat "és feina de tots".Buch, per altra banda, també ha destacat que després d'anys "complicats" per la crisi econòmica, Catalunya ho té tot per tenir el millor model de seguretat pública i que ja "no hi han excuses" per aconseguir-ho.

