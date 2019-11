Els Mossos forcen un desnonament de 26 persones a Barcelona i detenen un veí. Hi ha hagut càrregues policials; imatges d'@andreumerino https://t.co/e9kX1pvJqm pic.twitter.com/RIBYklqTFU — NacióDigital (@naciodigital) November 25, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home i hi ha diverses persones investigades en un desnonament al barri de Vallcarca de Barcelona, al carrer Mare de Déu de la Salut. Un grup de persones ha intentat impedir l'accés de la comitiva judicial, i els agents han començat a apartar-les una a una. Alguns dels presents s'hi han resistit i els Mossos han utilitzat la força per alliberar l'accés. L'actuació policial ha forçat el desallotjament de 26 persones.Una persona ha quedat detinguda per resistència i atemptat als agents de l'autoritat, i hi ha diversos denunciats per desobediència. Entitats del barri denuncien que aquest desnonament deixarà sense llar nou famílies amb quatre menors, incloent una dona embarassada, que van ser estafades amb contractes falsos.Segons el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, les famílies han estat estafades i la propietat, una congregació de monges, mai ha volgut negociar. L'entitat assegura que van signar contractes que van resultar falsos amb un apoderat de les monges.Els afectats han viatjat a Madrid dues vegades per intentar arreglar la situació però la congregació els ha dit que no pot fer-hi res. Fins i tot van plantejar una possible compra, però el preu que els van proposar no era assumible, ha indicat el sindicat.

