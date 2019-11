Barcelona tancarà un any de rècord de congressos a la ciutat

Turisme de Barcelona preveu tancar 2019 amb una mitjana anual de 2.000 congressos, per sobre de les xifres registrades el 2018. Previsiblement, enguany se superaran també les dades de 2017, "l'any rècord" de Barcelona, segons ha assegurat el president de l'entitat, Eduard Torres, en una roda de premsa aquest dilluns per valorar l'activitat de congressos a Barcelona.Aquestes xifres no han patit "cap afectació" pels aldarulls que van tenir lloc després de la sentència del Suprem contra els líders independentistes, segons el vicepresident segon i regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé.Tot i que ha reconegut que aquella setmana en concret -que va culminar amb la batalla campal d'Urquinaona- hi va haver un descens de les pernoctacions, ha assegurat que no "ha notat una preocupació especial dels agents organitzadors de congressos".

