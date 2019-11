Nou rècord històric de gasos d'efecte hivernacle que dibuixa un futur encara més negre

Dades esfereïdores a les portes de la cimera del clima que s'ha de celebrar a Madrid. Els nivells de gasos d'efecte hivernacle han assolit un nou rècord històric el 2018 arribant a 407,8 parts per milió (ppm), en comparació amb les 405,5 ppm del 2017. Són xifres de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) recopilades de 53 països.I si aquestes són males notícies, encara n'hi ha més. I és que l'OMM adverteix que la tendència ascendent continua i no es preveu que el sostre d'emissions arribi el 2020 ni tampoc el 2030 si es mantenen les actuals polítiques.L'organisme subratlla que només s'havia arribat a aquest nivell fa entre tres i cinc milions d'anys, moment en què la temperatura era entre dos i tres graus més alta i el nivell del mar entre 10 i 20 metres superior a l'actual.Segons l'OMM, el forçament radiatiu, que té un efecte d'escalfament sobre el clima, ha augmentat un 43% des del 1990 a causa dels gasos d'efecte hivernacle. Segons dades de l'Administració Nacional de l'Oceà i l'Atmosfera dels EUA citades per l'OMM, el CO2 va contribuir en gairebé un 80% a aquest increment."No hi ha indicis que hi hagi d'haver una desacceleració, i molt menys una disminució, de la concentració dels gasos d'efecte hivernacles a l'atmosfera malgrat tots els acords assumits en l'Acord de París", diu el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, que insta a "plasmar els compromisos en acció".

