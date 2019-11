Un dels regidors d'ERC citats pel tall de l'AP-7 del 18 i 19 d'octubre no declara

Un dels dos regidors d'ERC de la Jonquera, a l'Alt Empordà, citats aquesta setmana per la Guàrdia Civil pel tall de l'AP-7 del 18 i 19 d'octubre s'ha acollit al seu dret a no declarar. Segons ha explicat el seu advocat, Joan Ferrer, encara no han tingut accés a l'atestat. El que sí que saben és que la Guàrdia Civil investiga el regidor per un delicte de desordres públics.També ha subratllat que cap policia va identificar el regidor al tall. Una cinquantena de persones, càrrecs electes d'ERC i, també, l'alcaldessa de la població, s'han concentrat aquest dilluns a la comandància de Girona per donar suport al regidor. A la sortida, Jaume Ricart ha agraït les mostres de solidaritat i ha assegurat estar "molt tranquil". L'altra regidora està citada dijous.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor