ERC proposa Rut Ribas per a la mesa del Parlament

Esquerra Republicana ha proposat aquest dillunsque el ple doni suport a la diputada Rut Ribas com a relleu a Adriana Delgado a la mesa del Parlament. Si rep l'aval del ple, la diputada per Jovent Republicà assumirà la secretaria quarta a partir d'aquesta setmana.Segons ha comunicat el partit, el canvi arriba després que Delgado hagi demanat el relleu per motius personals i professionals, per assumir millor la seva tasca al capdavant de l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet (Bages), d'on és alcaldessa des de les eleccions municipals del 26 de març del 2019.De fet, Delgado va acceptar el càrrec a la Mesa supeditant-ho a poder compaginar la secretaria quarta amb l'alcaldia i la maternitat, segons ha explicat Esquerra, que afegeix que la direcció del grup parlamentari li ha demanat que mantingui l'acta de diputada.

