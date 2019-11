Torra i Puigdemont com a interlocutors i mediador internacional: JxCat fixa les exigències a Sánchez

La sala de reunions del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) ha acollit aquest dilluns una trobada de l'espai de coordinació de la formació en la qual s'ha abordat la investidura de Pedro Sánchez. N'han sortit una sèrie d'exigències si vol ser escollit: reconeixement de Quim Torra i Carles Puigdemont com a interlocutors, situar un mediador internacional en el marc de la taula de diàleg "sense condicions i sense exclusions", que qualsevol solució sigui "votada i respectada pels catalans", acabar amb la "repressió i els seus efectes" i evitar que Vox sigui a la mesa del Congrés. Un gest seria, per exemple, que els eurodiputats independentistes puguin recollir l'acta.La cita ha estat liderada per Puigdemont i Torra, i ha comptat amb la presència de membres del Govern i del grup parlamentari a Madrid, com ara la cap de files al Congrés dels Diputats, Laura Borràs. A la sortida, Borràs ha comparegut acompanyada d'Aurora Madaula, Míriam Nogueras, Albert Batet, Josep Lluís Cleries, Elsa Artadi i Eduard Pujol per tal de fixar les condicions a Sánchez. "Nosaltres sí que tenim propostes, i només depenen de la voluntat política", ha destacat la cap de files de JxCat a Madrid, que va obtenir vuit diputats a les eleccions del 10-N."Exigim diàleg d'igual a igual, de govern a govern. Sense condicions i sense exclusions. Que no s'exclogui a ningú i que es respectin tots els interlocutors, amb el president Torra al capdavant per tal que hi hagi un diàleg franc entre els actors", ha ressaltat Borràs, que també ha demanat reconèixer la figura de Carles Puigdemont -com a representant de l'exili- i dels presos polítics. També ha insistit en la necessitat d'un mediador internacional i de "respectar" el sentit del vot dels catalans. "El futur dels catalans el decideixen els catalans: qualsevol solució ha de passar per una votació", ha destacat la dirigent independentista, en referència a l'autodeterminació.Borràs ha demanat "la fi de la repressió" i de "tots els seus efectes", de manera que ha reclamat la retirada dels recursos del govern espanyol contra el Parlament per vetar els debats sobre l'autodeterminació a la cambra catalana. "És imprescindible un cordó sanitari a Vox", també, de manera que ha reclamat que l'extrema dreta no formi part de la mesa del Congrés, com s'està negociant aquests dies. "Aquí hi pot haver una voluntat política", ha insistit la diputada, dura contra el "dret a no dialogar".Batet, president del grup parlamentari a Catalunya, ha mostrat el seu "compromís" amb el "diàleg i la negociació". "La pregunta que ens hem de fer és si som davant d'un nou escenari a Madrid", ha apuntat el dirigent nacionalista, que ha posat de manifest que Unides Podem no és un partit "repressor", fet que podria ser considerat com a positiu. "La pregunta és si la política espanyola és o no davant d'una nova oportunitat", ha recalcat Batet. "Ens agradaria que fos una oportunitat per resoldre un problema polític a l'Estat, on la ciutadania és més madura que els partits", ha recalcat.El president del grup parlamentari de JxCat ha lamentat que no hi hagi hagut "cap projecte per a Catalunya" ni per "trencar amb el règim del 78", i que en canvi hi ha hagut interès "en les cadires". "No s'ha fet cap gest en la bona direcció per establir un diàleg institucional, ni s'ha despenjat el telèfon", ha remarcat Batet, que ha celebrat que "tothom hagi entès" que la investidura a Madrid "no pot ser a canvi de res". "A JxCat ens toca tirar del carro, i ens toca fer un cop més aquest paper feixuc", ha ressaltat, en referència implícita cap a ERC, que sí negocia amb el PSOE.Madaula, diputada al Parlament, ha anunciat que JxCat promourà una proposició de llei per modificar el codi penal en matèria de violència masclista per tal de dur-la al Congrés dels Diputats. "Necessitem un estat per no tenir un codi penal masclista i que no ens persegueixi", ha recalcat la diputada independentista. "Instarem el ministeri fiscal a perseguir d'ofici els delictes de violència masclista, i ens comprometem a adoptar fermament el rebuig a pactes amb partits d'ultradreta i negacionistes", ha destacat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor