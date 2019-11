Dau Barcelona: la festa major dels jocs de taula

Un espai del festival Dau Barcelona Foto: Toni Serradesanferm

La vuitena edició del Festival Dau Barcelona no podia ser menys que les seves edicions anteriors: créixer, créixer i seguir creixent. Amb xifres d'increments espectaculars de públic i espai de l'ordre del 20%, el festival assumeix destacat el lideratge de tots els festivals i jornades dedicats als jocs de taula de tot el territori nacional. Però el salt més destacat que ha tingut l'edició del 2019 ha estat en l'oferta d'activitats.Tots els visitants que ha tingut la Fabra i Coats durant el cap de setmana eren rebuts amb el lliurament del programa del festival: més de 70 activitats diferents (algunes, fins i tot, incloent-ne vàries). Un programa d'activitats que pel seu volum i la seva diversitat transforma Dau Barcelona en un esdeveniment inabastable completament. Això fa que de ben segur dues persones no hagin tingut el mateix Dau; hi ha tants Daus diferents com visitants al Festival.El recinte que atreu més afluència de públic segueix sent l'Espai Polivalent de la Fàbrica de Creació, on les 200 taules de joc del Gran Dau han estat pràcticament plenes a totes hores. Un increment d'assistència que ha obligat a controlar-ne l'accés lliure tant dissabte com diumenge per motius de seguretat en l'aforament.Els espais exteriors dels patis de l'Institut La Sagrera i de l'Escola Can Fabra han acollit, un cop més, el joc tradicional i s'han convertit en el segon punt de més afluència. Dues novetats han atret fort l'atenció. Per un costat l'espai que s'ha cedit a una associació de la Bretanya que han vingut a mostrar alguns dels seus jocs tradicionals, fent especial esment al llançament de fenc. I l'altre les demostracions de llançament amb fona que l'Associació de Foners Catalans ha instal·lat en els patis.El Dauet (situat a l'Escola Can Fabra), destinat a jocs per a nens o nenes de 5 a 12 anys, també s'ha vist superat per l'increment d'assistència que ha tingut el Dau i se n'ha hagut de controlar l'accés esglaonat. El ple del Gran Dau i del Dauet va fer que els assistents es repartissin per a tots els diferents edificis del festival i veure, per primera vegada, com el Casal de Barri – Ateneu L'Harmonia, destinat a la part més creativa del festival, els prototips de futurs jocs, també fessin un ple total.El nombre de premis Dau Barcelona també va créixer amb la incorporació d'una nova categoria, el Saló de la Fama en el qual el festival vol reconèixer a les personalitats que en el transcurs de la història han dedicat la seva vida a la cultura del joc. Quan a les categories habituals Israel Cendrero i Sheila Santos es van endur el premi Hispa al millor joc nacional per 1987, Channel Tunnel, el premi a millor autor novell 2019 va ser per Elisabeth Hargrave per Wingspan, com a millor autor de 2019 va ser escollit Phil Walker-Harding per la seva col·lecció de jocs Adventure Games. Finalment, el premi honorífic a Una vida dedicada al joc va ser per a Philip Orbanes.El Dau Històric també ha viscut un important increment d'espai, la qual cosa ha permès una millor visualització de les diferents partides que es duien a terme a les taules. Els jugadors i els espectadors han pogut veure partides de recreacions d'un ampli ventall d'esdeveniments bèl·lics; com la conquesta de Mèxic i Tenochtitlàn, la batalla de Quatre Bras a Waterloo, batalles de la guerra civil anglesa i una espectacular partida de gairebé 12 hores d'un raid nazi sobre Londres.Cal fer una menció molt especial a l'aposta que ha fet Dau enguany envers l'aspecte educatiu dels jocs de taula. Tot i introduir-ho durant les darreres edicions, s'ha incrementat el ventall d'activitats dirigides al sector educatiu. S'han organitzat trobades de professors amb les diferents editorials per presentar-los els jocs amb major potencial educatiu a l'aula, fins a l'inici del curs de 10 hores, "El joc a l'aula" on s'han impartit classes dirigides als itineraris de primària i secundària per a tots els tipus de classes.Gravacions en directe de programes lúdics de ràdio i de vídeo (Play like a PANK i Devir News), xerrades i taules rodones, concursos i campionats, signatures d'autors, tallers de creació de jocs i tota l'activitat professional del Dau Pro dirigides a acostar als diferents intervinents de la indústria (editorials, autors, botigues, distribuïdors, etc.); un munt d'activitats que assimilen el programa de Dau Barcelona al d'una Festa Major, la Festa Major dels Jocs de Taula.

