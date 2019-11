La fira Orígens d'Olot es consolida amb 8.000 visitants i 48.000 tiquets de tasts venuts

Aquest diumenge la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, la fira Orígens 2019 d'Olot, ha tancat les portes amb una excel·lent valoració per part de l’organització i dels promotors, ja que, un cop més, l’espai firal s’ha omplert de visitants i ha igualat les xifres d’assistència d' edicions passades , amb un total de 8.000 visitants. Pel que fa als tiquets de tast, la xifra s’ha superant lleugerament –una hora abans de tancar portes s’havien venut un total de 48.000. Les dades mostren un any més la consolidació d’aquest esdeveniment que continua erigint-se com a referent dins el sector.Orígens ha comptat amb més de 90 productors d’arreu de Catalunya juntament amb la presència de l’Occitània d'administració francesa com a territori convidat. Productors del Pirineu Oriental i de l’Arieja han participat a la fira sota el paraigua de POCTEFA, un programa europeu de cooperació territorial per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra.Enguany cal destacar el reforç del producte ecològic que ha representat un 36% del total dels productors de la fira, un 10% més que en la passada edició de 2018. Una aposta que, un any més, ha obtingut una gran acollida per part del públic d’Orígens.

Productes de la fira. Foto: Martí Albesa

Els productors presents a la fira han mostrat una gran satisfacció tant pel volum de visitants, per les vendes que han fet, com pels contactes comercials que han establert durant tot el cap de setmana. Han destacat la qualitat del públic i també les visites de nombrosos professionals del sector que han vingut a Orígens a conèixer els productes de qualitat i les novetats que n’han format part. Alguns productors també han aprofitat la fira per presentar nous productes. Cal destacar les sinergies que un cop més s’han generat entre els participants de la fira per idear nous productes i per elaborar els tastos que han ofert als visitants.Fins i tot alguns dels productors han exhaurit el producte abans de finalitzar la fira. D’altra banda, un 90% visitants ha mostrat la voluntat de tornar a visitar Orígens en properes edicions.Pel que fa a l’espai firal, cal accentuar que, amb la voluntat d’innovació i descoberta constant de nous productes que persegueix Orígens, enguany, un 31% dels productors presents han participat per primer cop a la fira. La despesa mitjana per persona ha rondat els 36 euros.La ciutat d’Olot també ha viscut intensament el certamen, i és que aquest cap de setmana els restaurants i els hotels han registrat alts índex d’ocupació, arribant gairebé al 100% el dissabte.Entre dissabte i diumenge s’han fet un total d’11 sessions a l’Alula de Cuina, 11 degustacions guiades a l’Aula de Tast i vuit tallers per als més petits a l’Aula dels Nens.En referència a la procedència dels visitants, cal destacar que, a banda dels garrotxins, un 60% s’ha desplaçat fins a Olot per a visitar Orígens procedent de comarques properes com Osona i també de la resta de la demarcació de Barcelona.El programa d’activitats d’aquest diumenge ha comptat amb les sessions de cuina en directe a càrrec de Núria Lucas (El Dinou, Vilanova i la Geltrú), Gonzalo Rivière i Luca Marongiu (Zero Patatero, Barcelona), Carlota Claver(La Gormanda, Barcelona) i l’estrellada Fina Puigdevall (Les Cols, Olot). Han tancat la jornada els cuiners de Cuina Volcànica, que enguany celebren 25 anys de vida del col·lectiu.A l’Aula de Tast hi han desfilat productes gironins a càrrec de Girona Excel·lent; pans ecològics de La Fogaina maridats amb cerveses artesanes de Cervesa Minera i sobrassades de Menorca maridades al seu torn amb vins del Priorat. L’apunt final l’han donat Imma Olivella (Les Filos), Marta Serradell (Xolís d’Adons), Edurne Bordas (Planeses) i Ester Gomis (Ca Rosset) amb una sessió en primera persona sobre les dones al món rural, el lideratge i l’emprenedoria agroalimentària.

L'«estrellat» Nando Jubany a l'Aula de Cuina. Foto: Martí Albesa.

L'Emma i l'Ángel, de La Fogaina, amb un dels premis a la Millor Coca de Forner de Catalunya. Foto: Martí Albesa.

Els més petits s’han bolcat amb els tallers de l’Aula dels Nens on han pogut assaborir el paisatge de cuina volcànica, menjar-se la faràndula olotina de xocolata o elaborar un plat amb un cistell omplert al Mercat d’Olot.Al llarg d’aquest dissabte, una gran nombre públic s’ha acostat al Recinte Firal d’Olot, on s’han pogut veure demostracions de cuina en directe amb els estrellats Nandu Jubany (Can Jubany, Calldetenes) i Isabel i Jordi Juncà (Ca l’Enric, Vall de Bianya); a més, Carme Picas (El Ginjoler, l’Hort del Rector, Sant Feliu de Guíxols), Aurèlia Mari (Via del Vi, Perpinyà) i Maria Nicolau (El Ferrer del Tall, Vilanova de Sau) que han compartit amb els assistents receptes del més alt nivell culinari.També, s’han lliurat els premis Millor Estand i Millor Producte Orígens 2019. El guardó a Millor Producte se l’ha endut la crema de cacau de Bombons Blasi feta amb un 60% d’avellanes i sense sucres afegits. També s’ha concedit un accèssit al pa de fetge de Xolís d’Adons. El Millor Estand ha estat La Fogaina amb un decoració orgànica feta de fusta massissa on destaquen les línies corbes. També s’ha concedit un accèssit a Torclum per presentar un estand fet completament de cartró per donar valor a materials reciclats.Així mateix, s’ha celebrat el 3r Concurs de Coques de Forner de Catalunya que ha comptat amb 33 participants. El premi a la millor coca dolça ha estat per a La Fogaina d’Olot; i la millor coca salada se l’ha endut Cal Parra, d’Olost. Ambdós guanyadors han rebut un lot de 300 quilos d’És Farina de Girona gentilesa del Gremi de Flequers artesans de les comarques gironines.L’Aula de Tast ha acollit maridatges i degustacions com la dels productes ecològics de Mas Corcó, Sun and Fruits, Bellverd i Celler Mas Geli, el tast a cegues de productes amb la certificació Girona Excel·lent, o el tast de xocolates, vins dolços de pagès i caves amb productes de Vallflorida Xocolaters, Bombons Blasi, Xocolates Aynousé, Menjamiques, Pagès Entrena i Mas Ponsjoan. També s’ha celebrat un tast de formatges i cerveses artesanes a càrrec de La Xiquella, Formatges Bauma, Formatges Muntanyola i Cervesa Marina així com una degustació d’olis d’oliva Torclum.Per altra banda, l’Aula dels Nens s’ha omplert amb tallers gastronòmics pensats per als més petits. Les activitats les han conduït Joan Massegur del restaurant Hostal dels Ossos (Batet de la Serra), Mireia Ramon d’Olor de Canyella (Olot) i Neus Rabionet de La Fageda (Santa Pau).

