​Els instituts tecnològics alerten: el 64% de les empreses valencianes no innova

El futur de les empreses està lligat a la innovació, tot i que per a moltes continua sent una assignatura pendent. Tant és així que la majoria no disposa d'un departament o de personal exclusiu dedicat a la innovació, fet que s'explica perquè al teixit industrial valencià predominen les pimes, que per la seva estructura i recursos tenen més complicat desenvolupar la rama innovadora.Això explica que el 64% de les empreses reconegui que no realitza cap activitat vinculada a la innovació, segons publica el Diari la Veu. Així s'extrau de l'estudi Percepción social de la innovación en la Comunidad Valenciana elaborat per la Xarxa d'Instituts Tecnològics Valencians (REDIT). "És evident que hem de millorar-ne les xifres i que és una obligació i una responsabilitat de tots fer-ho", assenyala el president de REDIT, Fernando Saludes.L'objectiu de l'informe, que es va presentar aquesta setmana a València, és conèixer la percepció sobre la innovació que té la ciutadania valenciana i els principals col·lectius que componen l'ecosistema innovador i ha comptat amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI). Per a aconseguir-ho s'han realitzat 800 enquestes a ciutadans i més de 600 enquestes a empreses, a gerents i a responsables d'innovació.Així mateix, l'anàlisi s'ha completat amb la realització de quatre taules de treball en les quals han participat diferents experts de col·lectius institucionals, socials, i investigadors i, també, empreses innovadores.L'estudi destaca, a més, els factors sobre els quals decideixen innovar les empreses. La majoria de les industrials, concretament el 64,5%, inverteixen el pressupost innovador a millorar els processos i el 54,9% també en el producte. En la resta d'empreses, els percentatges estan més repartits. Així, el 44% opten per innovar en els serveis oferits, seguits pels processos (43%) i pel producte (40%). En ambdós casos, la innovació organitzativa i en comercialització és reduïda.El document també analitza la percepció que té la ciutadania i les empreses de la innovació al País Valencià respecte a altres territoris de l'Estat. Segons REDIT, les empreses situen la valenciana com la quarta autonomia més innovadora per darrere de Catalunya, Madrid i el País Basc.La ciutadania, en canvi, és més optimista i apuja fins al tercer lloc el País Valencià, que segons la percepció ciutadana està superat només per Catalunya i Madrid. No obstant això, aquestes percepcions no es corresponen amb la despesa en innovació que fa l'economia valenciana.En aquest sentit, REDIT assenyala que el percentatge de despesa en innovació en relació al PIB se situa en el 0,99% al País Valencià, de manera que l'autonomia es queda en el sisè lloc del rànquing, dos i tres llocs per davall de la percepció que tenen empreses i ciutadania al respecte.La primera posició l'ocupa el País Basc, que destina l'1,88% del seu PIB a innovació, seguit de Navarra, amb el 1,73%. Després va Madrid, amb l'1,68%, seguit de Catalunya, amb l'1,247%. Just per davant del País Valencià està Castella i Lleó, que inverteix l'1,02%.Una altra dada que es desprèn de l'estudi és que el 78,5% de les empreses enquestades que han declarat innovar, diuen que coneixen els instituts tecnològics i el 36% afirma haver col·laborat amb ells. En el cas de les empreses vinculades al sector industrial, el percentatge que coneix als centres tecnològics és del 91,7% i el 62,6% afirma haver col·laborat amb ells. "Les dades demostren que els nostres instituts tecnològics són els aliats de referència de les empreses a l'hora de fer realitat els seus projectes d'innovació, però som conscients que encara queda molt camí per recórrer", assegura Saludes.L'informe abasta aspectes com les diferències entre el que consideren innovació les empreses i la ciutadania. En aquest sentit, Pedro Reig, sociòleg i director de Coto Consulting, empresa que ha dut a terme l'informe, apunta al fet que "les empreses relacionen la innovació amb benefici, millora o augment de valor mentre que la societat la relaciona amb el benestar".Per part seva, el director de REDIT, Gonzalo Belenguer, ha destacat el fet que es tracta del "primer estudi d'aquestes característiques que es fa en la comunitat i la idea és, a partir de les dades que es desprenen de l'informe, iniciar accions conjuntes de tots els agents d'innovació per a millorar".De fet, des de la Xarxa s'han apuntat a algunes propostes de millora dels resultats que llança l'informe com "aconseguir un pacte de govern que garanteixi la continuïtat del suport a la I+D+i de forma decidida i duradora en el temps"; fomentar la cooperació entre els agents del Sistema Valencià d'Innovació; accelerar la resolució de convocatòries públiques, enfortir el model valencià d'Institut Tecnològic, ja que ha sigut molt efectiu en el suport a les empreses; impulsar una política de formació i comunicar més i millor”.REDIT duu a terme tots els anys diferents estudis relacionats amb la innovació i l'empresa, tant a escala autonòmica com estatal, que posen a la disposició de tots els agents de l'ecosistema d'innovació. REDIT és la principal xarxa espanyola de suport a pimes i treballa, anualment, amb més de 12.000 empreses, per a les quals realitza més de 800 projectes d'I+D.

