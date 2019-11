La cúpula d'ERC busca l'aval de les bases a l'estratègia per negociar amb el PSOE

Les bases d'ERC decideixen aquest dilluns el posicionament sobre la investidura de Pedro Sánchez. Després que tant el PSOE com Podem hagin sotmès la coalició a consideració dels seus militants, ara és el torn dels més de 9.500 afiliats republicans, que hauran de respondre una enrevessada pregunta amb la qual la cúpula d'Oriol Junqueras pretén blindar-se de cara a les negociacions amb els socialistes. O hi ha una mesa de negociació o ERC no es mourà del no, han advertit fins ara els seus dirigents.De fet, la pregunta que des d'aquest dilluns a les nou del matí pot respondre la militància és la següent: "Estàs d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una mesa de negociació?". La formulació, llarga i complexa, no dona marge de vot per aquells que, sota cap concepte, tampoc amb una mesa de negociació, volen investir el líder del PSOE.I és que la direcció republicana vol mantenir una interlocució amb el partit de Pedro Sánchez per explorar si hi ha marge d'entesa. Des de Lledoners, tal i com expressa Raül Romeva aquest dilluns en una entrevista a NacióDigital , entenen que un govern del PSOE amb Podem "podria ser una oportunitat" per encarrilar políticament el conflicte.Per ara, s'han produït dos contactes entre la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i el cap de files d'ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián. S'espera que hi hagi una tercera reunió aquesta mateixa setmana, però ja amb els equips negociadors que van ser definits el passat divendres. Lastra, Salvador Illa i José Luis Ábalos o Carmen Calvo per part dels socialistes, i Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové per part dels republicans.La pregunta de la consulta d'ERC no estableix com ha de ser aquesta taula de negociació que els republicans reclamen al PSOE, però dirigents com Vilalta i Pere Aragonès han definit en els darrers dies que aquesta ha de ser "entre iguals", sense condicions prèvies -és a dir, sense renúncies-, amb un calendari de trobades i amb garanties de què allò que s'acordi s'acomplirà. Fins ara, els inputs que arriben des dels socialistes és la predisposició a parlar-ne.El resultat de la consulta d'ERC, la votació de la qual es fa via telemàtica, es coneixeran aquesta mateixa nit. El partit d'Oriol Junqueras no feia una consulta d'aquest tipus des del 2006, quan les bases van acabar decidint que la formació defensés el vot en contra de l'Estatut malgrat que la seva direcció pretenia promoure el vot afirmatiu. El sistema electrònic de votació va ser utilitzat també el passat setembre per escollir els membres de la nova cúpula, que segueix tenint al capdavant el tàndem Oriol Junqueras-Marta Rovira.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor