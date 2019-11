Acaba una temporada de bolets «dolenta» per culpa de la calor i la falta de pluja

Fredolics al Lluçanès. Foto: Josep Martínez Castro

La falta de pluja i les altes temperatures d'aquest estiu han fet que aquesta temporada de bolets hagi estat "dolenta", segons han qualificat a l'ACN experts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) . Tot i que la campanya encara es pot allargar fins a finals de desembre, la mitjana de producció aquest 2019 és de 30 quilograms per hectàrea, la meitat d'un any normal.Una de les zones especialment afectades ha estat el Pirineu, on la temporada ja ha acabat amb una mitjana de producció de tan sols cinc quilograms per hectàrea, una xifra que dista molt de l'any passat, quan va ser de 550 quilograms per hectàrea. Això ha afectat també determinades espècies. Per exemple, de ceps, rossinyols i rovellons pràcticament no se n'han collit.Encara queda un mes perquè la temporada de bolets es pugui donar per acabada del tot, però els experts del CTFC ja qualifiquen la campanya de "pobra i dolenta". Els motius, segons ha assegurat l'investigador Juan Martínez, han estat la falta d'humitat i aigua, i unes temperatures massa elevades combinades amb vent. "Tot el contrari del que necessiten els bolets", ha afegit.La temporada també ha estat irregular i s'han pogut trobar algunes zones productives molt localitzades. En general, la mitjana se situa en els 30 quilos per hectàrea, la meitat d'un any normal. Segons ha explicat Martínez, aquesta irregularitat serà la tònica habitual dels pròxims anys. "No hem vist que la producció vagi a menys, però sí que és cert que hi ha anys que es produeix molt i d'altres que gens", ha assegurat.Martínez veu un cantó positiu al fet que no hi hagi bolets al bosc. "Que no hi hagi fructificació no vol dir que no hi hagi fong, i si hi ha pocs bolets hi ha menys gent trepitjant el bosc", ha explicat.Tot i això, la temporada encara es pot allargar un mes, fins a finals de desembre. Ara però, de bolets només se'n poden trobar en determinades zones de la Catalunya Central i la Serralada Prelitoral.

