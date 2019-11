Santpedor vota eliminar les vaquetes de Festa Major per 46 vots de diferència

La consulta sobre les vaquetes de Santpedor ha decidit que el poble no torni a celebrar les populars corrides de Festa Major. De 2.308 vots computats, 1.150 s'han decantat per eliminar la celebració de les vaquetes, mentre que 1.104 han votat per mantenir-la. Els vots en blanc han estat 21 i els nuls, 33."Santpedor ha de mantenir la tradició de les vaquetes?". Amb aquesta pregunta, més de 6.000 veïns majors de setze anys estaven cridats a les urnes per decidir si conservaven o no una festa que va néixer als anys 80. Les tres urnes que s'han instal·lat a la sala 1 d'Octubre de la biblioteca municipal han acumulat 2.308 vots a les 8 del vespre, quan s'ha tancat la votació. Al final del recompte, 1.104 vots han respost que "sí" a la pregunta, 1.150, que "no", hi ha hagut 21 vots en blanc i 33 han estat declarats nuls. Per 46 vots de diferència, el poble ha apostat per eliminar les vaquetes de la Festa Major.Segons va decidir el govern municipal, el resultat és vinculant i s'aplicarà a la propera festa major. Les penyes de Santpedor i l'organització de les vaquetes són una tradició que va néixer als anys 80 amb la voluntat d'unir i animar els veïns perquè participessin de la festa major del poble. 40 anys després les vaquetes, un dels actes més concorreguts, crea debat i des del consistori es va optar per preguntar als veïns.L'alcalde, Xavier Codina, va explicar que la consulta determinarà quin tipus de festa major volen els veïns de Santpedor. Abans de conèixer-se el resultat, l'alcalde va dir que si Santpedor no aposta per les vaquetes, s'haurà de pensar en una alternativa a la festa.A la consulta hi estaven cridats a participar totes les persones que el dia 5 de setembre, data en què es va fer pública la consulta, tenien setze anys o més. Es va donar l'anècdota que quan van fer pública la consulta, el consistori va rebre algunes peticions per empadronar-s'hi. Davant l'avís que totes aquelles persones que figuressin al cens després del 5 de setembre no podrien votar, els empadronaments només motivats per la consulta no es van arribar a fer.Durant tota la jornada hi ha hagut una comissió de control que ha vetllat pel correcte funcionament de la consulta formada pel jutge de Pau, la secretària, la interventora i la cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament.

