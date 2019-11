Espanya guanya la Copa Davis gràcies a un Nadal pletòric

Denis

El tenista Rafa Nadal ha culminat una gran setmana de tenis amb la seva victòria aquest diumenge sobre(6-3, 7-6 (7)) per donar a Espanya la seva sisena Copa Davis en un 2-0 contra Canadà, en el torneig celebrat a la Caixa Màgica de Madrid.Nadal es mantè invencible a la Copai, després de la victòria prèvia desobreAuger-, ha aconseguit el punt final contra Shapovalov. La jove dupla canadenca, que va guanyar laJúnior el 2015 al pavelló madrileny, ha patit la motivació de l'equip espanyol, que no perd una eliminatòria a casa des de 1999, a força de remuntades i superar revessos fora de la pista.El de Manacor no perd un partit de la selecció des de fa 15 anys i va aconseguir la seva 29a victòria individual seguida per tornar a Espanya al capdamunt vuit anys després, cinquè títol per al balear igual queLópez. El número u es va recolzar en un servei més que fiable i la resistència dees va anar a poc a poc esquerdant. La selecció espanyola, entrenada per l'exjugador Sergi Bruguera, suma així la seva sisena copa mundial de tenis.

