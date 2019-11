Torra demana «tenir presents» els líders polítics a la presó o a l’exili que no seran a casa per Nadal

La representació d'Els Pastorets al Palau de la Generalitat Foto: ACN

La Banda de Cardona ha posat la música en directe al clàssic teatral nadalenc de Catalunya, en aquest cas a una versió híbrida de textos marcada pel text que en va escriure el dramaturg Pitarra l’any 1901, i que va dignificar el gènere.Amb la representació d’avui es dóna per inaugurada la ‘temporada’ d’aquestes representacions teatrals típiques del Nadal. En seran més de 250 aquest any, a càrrec de 64 grups teatrals vinculats a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, ha detallat el seu president Lleonard del Río.La representació d’Els Pastorets al Palau de la Generalitat s’ha dividit en 4 escenes i 4 localitzacions diferents. La primera escena, ‘Pròleg’, una conversa a l’infern entre Satanàs i Sant Miquel , s’ha representat al Pati dels Carruatges. El Pati dels Tarongers ha acollit la segona escena, ‘Escena de les sopes’, amb l’Anunciació. La penúltima escena, ‘Cantada de cuplets’, on es representa la tornada a l’infern i s’escolten el tradicionals cuplets de Pastorets, a transcorregut a la Galeria Gòtica (amb mencions als polítics presos i a la recent polèmica amb els correbous a Cardona, incloses). Finalment, al Saló Sant Jordi, ha acollit la darrera escena, “Portal de Betlem”, amb l’apoteosi final.El grup teatral ‘El Traspunt’ –que enguany celebra 60 anys- ha posat la direcció escènica i la majoria dels actors de la representació. Entre l’elenc hi havia també una representació d’actors d’onze grups de Pastorets de Catalunya. A mes, la Banda de Cardona ha posat la música en directe al clàssic teatral nadalenc de Catalunya, en aquest cas en versió de Pitarra (1901).Els Pastorets han tornat a Palau per segona vegada en els últims anys. La visita d’avui es produeix per desig exprés del president, Quim Torra, que l’any passat va assistir a la representació de l’obra a Súria i es va comprometre a portar la representació a la seu de la Generalitat. L’última vegada que es van veure uns Pastorets a Palau va ser ara fa tres anys, a càrrec precisament dels Pastorets de Súria.Per cloure l’acte Torra ha pronunciat un discurs d’agraïment als participants on s’ha confessat devot d’aquesta tradició per herència familiar. D’altra banda, el president ha recordat que s’apropen unes festes de Nadal que són per “gaudir” però que “no seran fàcils”, ha dit. Torra s’ha referit aleshores al fet que aquest serà el tercer Nadal sense els líders polítics condemnats pel Suprem o a l’exili. L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, s’hi havia referit també en el seu parlament previ.