Les quatre condicions d'ERC per moure's del «no» a Sánchez

A l'escrit Aragonès concreta que la taula de negociació que ERC fa temps que proposa per desencallar el conflicte hauria de pivotar sobre quatre potes: un diàleg de reconeixement i entre iguals, que sigui sincer i sense condicions, amb un calendari clar i amb garanties de compliment.



Els republicans insisteixen que la negociació ha de ser entre "representants legítims" de Catalunya i Espanya i on tothom ha de poder exposar les seves propostes, que ERC recorda que per part seva és el dret a l'autodeterminació en forma de referèndum i l'amnistia.



Aragonès apunta que aquesta és una proposta "raonable" i que creu que té una base en el que ja es va negociar a Pedralbes. A més, recorda que és una condició "imprescindible" per "replantejar" el seu sentit del vot a la investidura, que avisa que serà un 'no' si no hi ha taula. "Ningú pot tenir por a la paraula, a la negociació que condueixi a un acord. Des del 'parlant la gent s'entén'. Estem aquí, seiem i parlem", conclou Aragonès.