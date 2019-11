FOTO Ets capaç de resoldre aquest repte visual?

Clica damunt la imatge per veure la solcuió





El lleopard de les neus és, sens dubte, un dels animals que millor sap camuflar-se en el seu entorn, tant per caçar com per protegir-se d'altres depredadors. El seu pèl gris, suau i excepcionalment dens, a més de servir-li d'abric, és el complement que el combina millor amb les rocoses muntanyes de l'Àsia Central, on habita.Allà mateix, a les muntanyes de Mongòlia, un fotògraf afiliat de WWF Mongòlia va comprovar de primera mà la capacitat d'aquests animals de passar desapercebuts en el seu entorn amb aquesta instantània, que després va compartir a les marxes socials.La pregunta va atraure l'interès dels usuaris per localitzar-los, més com a repte que una altre cosa. N’hi ha quatre, els heu trobat? Més avall podreu veure la solució.

