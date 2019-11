Ferit greu un motorista en un accident de trànsit a la N-260 a l'Alt Empordà

Un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit a la N-260 a Colera, l'Alt Empordà. La persona afectada és un home de 50 anys, que ha estat traslladat a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. S'han desplaçat fins al punt dues dotacions del SEM i una dels Bombers.Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha dos turismes identificats al lloc dels fets encara que de moment no s'ha esclarit si els tres vehicles han estat implicats en la col·lisió o no. L'accident, que ha tingut lloc a les 16.36 hores d'aquest diumenge, ha estat al punt quilomètric 12 de la N-260. La carretera està tallada.

