Dos morts pel temporal que afecta la Costa Blava francesa

Almenys dues persones han perdut la vida arran del temporal de fortes pluges que ha provocat inundacions a la regió de la Costa Blava francesa. A Itàlia el temporal ha causat inundacions i la desaparició d'una persona.

Els dos cossos han estat trobats aquest diumenge al departament francès del Var, segons ha informat la Prefectura en un comunicat que ha recollit la cadena de televisió francesa BFMTV.

Els departaments del Var i els Alps Marítims estan en alerta vermella des d'aquest dissabte a causa de les pluges torrencials acompanyades d'un gran onatge. El temporal ha provocat el desbordament de diverses lleres i problemes en el transport fins al punt que hi ha poblacions aïllades, segons les autoritats.

Als Alps Marítims hi ha greus inundacions des de la tarda d'aquest dissabte i la Prefectura ha demanat a la població que es quedi a casa i que no utilitzin vehicles excepte en casos de força major. Al departament del Var també hi ha alerta vermella i la Prefectura demana "extrema precaució".

Per la seva banda, a Itàlia, a Sezzadio, al Piemont (nord) hi ha una dona desapareguda. A més més, s'ha tallat l'autovia A6/A10 a Savona en direcció a Torí per l'enfonsament de part d'un viaducte i s'ha assolit el nivell màxim del riu Po a la regió de Torí i es temen inundacions.

