Activistes de Femen irrompen en un acte d'homenatge a Franco

Sis activistes de Femen han irromput aquest diumenge 24 de novembre en un acte de la Falange a la plaça d'Oriente a Madrid. Les joves han irromput al crit de "Al feixisme, ni honor ni glòria", consigna que també portaven pintada a la part davantera del tors descobert. A l'esquena s'hi podia llegir "Stop 20N-", en referència als actes de celebració de l'aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.Després de la seva irrupció en l'acte, han estat reduïdes per la Policia Nacional, que les ha escorcollat i retingut durant més de 10 minuts. Al seu voltant, mentre estaven retingudes, diverses persones els han adreçat insults. Tot seguit, els agents han conduït les noies a un furgó policial.En l'acte d'aquest diumenge, desenes de persones es manifestaven per demanar la unitat d'Espanya i per protestar contra l'exhumació de Franco. Els manifestants portaven banderes falangistes i corejaven càntics a favor de Franco i de José Antonio Primo de Rivera.

