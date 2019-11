Llibertat per a un dels dos detinguts durant el tall de la Meridiana de dissabte

Un dels dos detinguts dissabte a la nit durant el tall de la Meridiana ha estat posat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons ha informat el col·lectiu d'advocats 'Alerta Solidària' en una piulada.El detingut forma part del grup de sanitaris 'Street Medics BCN', que ha denunciat que la policia va "obstaculitzar una assistència" i "per la seva falta de disciplina i mala praxi" va desembocar en l'arrest d'un company "que feia la seva feina sanitària". L'home haurà d'anar a judici el dia 13 per un delicte de resistència a l'autoritat. L'altre detingut encara no ha sortit de la comissaria de les Corts, segons 'Street Medics BCN'.Els Mossos han indicat que durant el tall alguns manifestants van fer barricades amb contenidors. De fet, en la que era la 41ena nit consecutiva de tall a la Meridiana, hi va haver moments de tensió entre els manifestants i la policia, que va provar de desallotjar la manifestació Antiavalots van provar de dispersar els manifestants i, tot i que la majoria van situar-se al marge de la via, alguns van desplaçar-se cap al carrer Olesa. Segons els manifestants, en aquesta zona hi va haver "fortes càrregues policials", mentre que els Mossos parlen d'un ús "de la defensa mínima i restrictiva" per protegir-se.

