​Llargues cues per visitar i cantar al Palau de la Música Catalana en la jornada de portes obertes

La cua al carrer no s’acabava aquest matí de diumenge als accessos del Palau de la Música, per poder gaudir de la jornada de portes obertes de la institució. Veïns de la ciutat i turistes han desbordat un any més l’edifici modernista, on es podia accedir per només un euro, destinat al projecte social Clavé XXI per la inclusió social de nens i joves a través del cant coral. Un cant que també ha estat protagonista de la jornada amb tallers oberts al públic general i la oportunitat d’actuar a la sala de concerts. Fins a les tres de la tarda, els visitants han pogut recórrer la Sala Lluís Millet i la seva balconada, la sala de concerts, el Petit Palau i també el centre de documentació de l’Orfeó Català, entre altres racons.La jornada de portes obertes al Palau de la Música és un esdeveniment obert a tota la ciutadania –que l’any passat va acollir 10.000 persones– per gaudir de les instal·lacions de l’edifici modernista Patrimoni de la Humanitat, i de tallers de cant coral.El preu, un simbòlic euro que es destinarà íntegrament a Clavé XXI, el Projecte Social del Palau de la Música Catalana, que a partir de la pràctica coral té com a objectiu fomentar la inclusió social d’infants i joves. Tal com s’ha fet els darrers anys amb gran èxit de convocatòria, s’hi ofereixen tallers de cant coral al públic general, en què els participants tenen l’oportunitat d’assajar diverses peces i posteriorment interpretar-les a la Sala de Concerts davant el públic assistent. Enguany els tallers els han conduït Mariona Fernàndez i Alba Millán, directores de cors de Clavé XXI.En aquesta jornada festiva, els visitants han pogut accedir a la Sala de Concerts (platea i segon pis), escenari de grans concerts i esdeveniments; a la Sala Lluís Millet, emblemàtica sala de descans situada a la planta principal, i a la seva balconada, que s’obrirà als assistents per gaudir del jardí de columnes, totes diferents i coronades per capitells de pedra amb motius florals, tret característic de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.També s'ha pogut visitar el Petit Palau, l’auditori situat a 11 metres de profunditat sota la Plaça del Palau, on es projecta un audiovisual sobre Clavé XXI. De la seva banda, la Plaça s’ha convertit durant tot el matí en un espai musical gràcies a la col·laboració amb el Concurs Internacional de Música Maria Canals que ha cedit un piano per a que tothom qui ho volgués el pogués tocar. Finalment, el Centre de Documentació de l’Orfeó Català ha ofert visites guiades a grups reduïts a les seves instal·lacions, situades a la cinquena planta del Palau i que custodia fons documentals que es remunten al segle XII.D’altra banda, durant tot el dia s’ha celebrat el Concurs Fotogràfic de la Jornada “la Millor Foto” a través de Twitter i Instagram amb l’etiqueta #PortesObertesPalau. De totes les imatges rebudes durant la jornada, es triarà la millor i el guanyador podrà gaudir d’un sopar per a dues persones al Cafè del Palau, gentilesa de Balot Restauració.

