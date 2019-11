«Riumuntada» de solidaritat, un mes després dels aiguats

Desenes de persones participen a la Riumuntada

L'aspecte des de dalt de la Riumuntada Foto: ACN

"Cal seguir difonent les causes i les conseqüències de tot plegat, aportant tot el que es pugui a aquells que ho han perdut tot", ha afegit.Els participants s'han aplegat davant de les instal·lacions de Drac Actiu, dins de l'anomenada 'zona zero', una bona estona abans de l'inici de l'acte solidari. Preparats amb els paraigües blaus a les mans, han escoltat les instruccions dels organitzadors i han practicat la 'performance'. A les dotze en punt, el toc dels tambors de la batucada ha arrencat i els assistents han obert els paraigües.Tot seguit, han marxat per l'entorn del riu Francolí fins a la Font Baixa. Durant el trajecte, els assistents han comprovat l'estat de la llera del riu, on les destrosses dels aiguats encara són ben visibles. L'acte ha acabat amb la lectura d'un manifest i s'han desplegat quatre pancartes reivindicatives amb els lemes 'Memòria', 'Poble', 'Solidaritat' i 'Riumuntada'.Els organitzadors de la Riuada Solidària han afirmat que s'han venut el miler de paraigües solidaris que s'havien posat a la venda. "L'acte central ha estat tot un èxit, pretenia homenatjar les persones que han perdut la vida. També hem d'agrair enormement a tothom que ha fet possible aquest cap de setmana", ha expressat Òdena. Durant aquests dies, s'han organitzat una vintena d'activitats de caràcter benèfic.Entre el miler de participants, la Lídia Girona, veïna d'Olèrdola, ha explicat que va participar en les tasques de neteja durant els dies posteriors als forts aiguats. Per això, aquest diumenge, ha assegurat que havia de col·laborar amb aquesta "festa". Així mateix, la Maria Gili, veïna de l'Espluga, ha dit sentir-se "molt orgullosa" de la implicació del veïnat a l'hora de refer-se d'aquesta tragèdia.El col·lectiu Riuada Solidària també ha programat un concert el pròxim 20 de desembre en el qual actuaran Buhos, Itaca Band, Portobello, Joan Rovira i Banda Neon. Abans però, el municipi de Montblanc agafa el relleu de la solidaritat i ha previst més activitats benèfiques el cap de setmana vinent, del 29 de novembre a l'1 de desembre.Pel que fa a les donacions, es podran seguir fent fins al 31 de desembre. L'organització té previst publicar més endavant els fons recaptats.