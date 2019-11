Sanitaris per la República desmenteix les darreres «difamacions» contra l’associació

Bon dia a tothom.

Desde SanitarisxRep volem fer-vos arribar el següent Comunicat Oficial com aclariment a l’actual onada de difamacions contra la nostra Associació.

Serà el Primer i Últim Comunicat que farem al respecte.

Per vosaltres✊🏽❤️ pic.twitter.com/4TwpR2vP3N — SanitarisxRep (@SanitarisxRep) November 24, 2019

El col·lectiu Sanitaris per la República ha emès un comunicat per defensar-se de les "difamacions" que asseguren patir per part de diversos fronts, entre ells l'associació Street Mèdics. En aquest escrit defensen el seu president, Marius Pallarès, on afirmaven que es criticava que no fos infermer. Sanitaris ha ensenyat el seu carnet que ho acredita.Diversos punts assenyalen les difamacions rebudes per part del col·lectiu Street Mèdics, com algunes mostres d'indisciplina en alguns dispositius, altres escenes de les manifestacions de la segona i tercera setmana d'octubre, a més de denunciar un suposat robatori al col·lectiu.

