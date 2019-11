Una baralla amb gas pebre obliga a desallotjar una estació de metro de València

informat a

FGV

FGV

Una baralla amb gas pebre ha obligat a desallotjar les instal·lacions de l'estació de metro de la plaça Espanya de València durant al voltant de 15 minuts i s'ha saldat amb tres persones afectades pel gas que han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris.El succés ha passat al voltant de les 6.15 hores de la matinada d'aquest diumenge, segons hanEuropa Press fonts de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ().Un grup de joves que havien sortit d'una discoteca propera s'han vist involucrats en una baralla a l'estació. En un moment, un d'ells ha tirat gas pebre, que ha afectat algunes persones que es trobaven a l'estació.Des del lloc de comandament dehan avisat els serveis d'emergència, que s'han traslladat a l'estació. No obstant això, quan aquests han arribat al lloc, els joves involucrats en la baralla ja havien marxat, per la qual cosa no s'ha procedit a la detenció de cap d'ells.Per aclarir l'efecte del gas pebre s'ha procedit a posar en marxa el sistema de ventilació dels túnels i s'ha desallotjat el mig centenar de persones que en aquell moment es trobaven a l'estació. Quinze minuts després, el servei de metro s'ha reprès amb normalitat.Els serveis d'emergència han atès a tres persones afectades pel gas pebre que han estat traslladades a un centre hospitalari.

