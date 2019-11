Mor Trini Forés, la més gran de les germanes icòniques de l'1-O a la Ràpita

Ha mort als 96 anys Trini Forés, veïna de Sant Carles de la Ràpita que es va convertir, juntament amb la seva germana, en una de les icones del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.La fotografia en què apareix agafada del braç de la seva germana plantant cara als antiavalots de la Guàrdia Civil va esdevenir símbol de la resistència i la dignitat del poble rapitenc. La foto, feta per la realitzadora i membre de l’ANC de la Ràpita Ariadna Rodríguez Masià, encapçala aquesta notícia.El diumenge de l'1-O, a les 9 del matí, la Trini i la Teresa baixaven a peu, agafades del braç, per votar al pavelló firal. Poc s’imaginaven que es trobarien envoltades per un desplegament, ni més ni menys, de 120 antiavalots disposats a matxucar tot aquell que s'interposés en el seu camí.Pocs dies després a vam parlar amb elles . "Estem molt emocionades per tot el que està passant", ens explica la Teresa, la germana petita. "Ens hem emocionat molt [en veure passar els manifestants aplaudint-nos]. Tenia ganes de plorar... Et fa d’allò, perquè jo penso que no he fet res!", recordava la gran.

