Cinc ferits i una trentena de desallotjats per un incendi en un edifici de Badalona

Aq matí 6 dot #bomberscat hem extingit incendi habitatge a #Badalona (avís 07.59 h). El foc ha cremat completament un 1r pis i ha propagat al 2n. Uns 30 veïns desallotjats i @semgencat ha traslladat 5 persones per inhalació lleu fum. Al lloc també @mossos @gubadalona @BCN_Bombers pic.twitter.com/blQEBodlgA — Bombers (@bomberscat) November 24, 2019

Un incendi a un edifici de pisos a Badalona ha deixat cinc persones ferides per inhalació de fum, entre elles dos menors, i una trentena de desallotjats, que encara no han pogut tornar a casa. El foc ha començat al primer pis de l'edifici situat a l'Avinguda Marquès de Mont-Roig número 209, ha cremat completament un pis i s'ha propagat a la segona planta.Els Bombers han rebut l'avís a les 7.59 hores i l'incendi s'ha donat per extingit a les 8.37 h. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació sobre les causes del foc i una de les hipòtesis és que es podria haver originat per una estufa. En un primer moment alguns veïns s'han hagut de quedar confinats als seus pisos fins que s'ha pogut desallotjar una trentena de persones.L'Ajuntament de Badalona ha posat a la seva disposició un centre cívic de la ciutat. De les cinc persones ferides per inhalació de fum, quatre han estat traslladades a l'Hospital de Can Ruti.Al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, set patrulles dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Badalona, els Bombers de Barcelona i vuit dotacions del SEM.

