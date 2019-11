Iceta diu a ERC que té «certa obligació» de permetre investir Sánchez i que no fer-ho és «temerari»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera "absurd" que ERC condicioni el diàleg al format. En una entrevista al Via Lliure de RAC1 , s'ha referit d'aquesta manera a la condició dels republicans per a la investidura de Pedro Sánchez sobre una taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític.Iceta, però, s'ha mostrat "optimista" de cara a la possibilitat que tiri endavant la investidura i ha avisat que "tothom que parla de diàleg a Catalunya té una certa obligació de no bloquejar un govern partidari del diàleg".Iceta assegura que ja existeix una taula bilateral, en referència a la comissió bilateral Estat-Generalitat. Tot i això, no ha tancat la porta perquè es faci "la taula que convingui", ja que, segons ell, si es vol diàleg "trobar el mecanisme per fer-lo possible ha de ser senzill".Pel que fa al paper que hauria de tenir Torra en aquesta taula de negociació, el primer secretari del PSC ha posat en dubte que sigui la persona més adequada per "trencar el gel" tenint en compte que aposta per la "confrontació". Tot i això, ha admès que cada partit o institució tria els interlocutors i, segons ha defensat, l'altra part els ha de reconèixer.Una altra de les condicions d'ERC és que no es posin línies vermelles a la negociació. Sobre aquesta qüestió, Iceta accepta que es pugui parlar de tot però també avisa que el debat sobre l'autodeterminació s'acaba "molt ràpid" perquè la resposta és 'no'. Davant d'aquesta situació, Iceta ha preguntat a ERC si "en benefici d'un objectiu renunciarà als avenços possibles que millorarien la qualitat de vida dels catalans i les perspectives del país".Iceta ha tornat a descartar que pugui ser ara ministre del futur govern espanyol perquè creu que, en aquests moments, el seu lloc està a liderar el PSC i ser el cap de llista pera a les pròximes eleccions al Parlament. En aquest sentit, ha afegit que el partit ha fet un "esforç molt gran" per promoure la seva candidatura a la presidència de la Generalitat.Iceta s'ha mostrat dolgut per les crítiques que ha rebut en els darrers dies pel debat al PSC sobre una aplicació "flexible" de la immersió lingüística. "On calgui més català, l'hi posarem; on calgui més castellà, l'hi posarem; i posarem més anglès a tot arreu. Quin problema hi ha?", ha preguntat Iceta. Segons el líder dels socialistes catalans, en alguns entorns de l'àrea metropolitana hi falta català mentre que en altres zones "el castellà té marge de millora".També ha tret importància a l'avís del secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, que amenaça de trencar amb el PSC si s'altera el model actual que considera un "pilar fonamental del catalanisme polític". Per a Iceta, no hi ha cap problema perquè el PSC no ha dit que vulgui "acabar" amb la immersió i troba bé que Units digui que no volen tocar res del model. El líder del PSC ha defensat que cal "flexibilitzar" l'aplicació del model segons la realitat de cada zona i "empoderar" les escoles.

