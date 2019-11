Dos detinguts en el 41è tall consecutiu a la Meridiana

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a la nit dos homes després de diversos talls a l'Avinguda Meridiana de Barcelona i els carrers propers. Segons el cos, un dels detinguts està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat per llençar ampolles de vidre a la línia policial i l'altre d'amenaces cap als policies i desordres públics.Els Mossos han indicat que durant el tall alguns manifestants van fer barricades amb contenidors. De fet, en la que era la 41ena nit consecutiva de tall a la Meridiana, hi va haver moments de tensió entre els manifestants i la policia, que va provar de desallotjar la manifestació Antiavalots van provar de dispersar els manifestants i, tot i que la majoria van situar-se al marge de la via, alguns van desplaçar-se cap al carrer Olesa. Segons els manifestants, en aquesta zona hi va haver "fortes càrregues policials", mentre que els Mossos parlen d'un ús "de la defensa mínima i restrictiva" per protegir-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor