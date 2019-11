«Manaslu–Berg der Seelen» guanya la Flor de Neu d'Or del 37è Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

Fotograma de la pel·lícula guanyadora «Manaslu – Berg der Seelen» Foto: Festival de Cinema de Muntanya de Torelló

La pel·lícula Manaslu – Berg der Seelen de l'austríac Gerald Salmina ha guanyat el 37è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló . El documental, rodat amb imatges d’arxiu i seqüències reconstruïdes, narra la biografia d’un dels grans alpinistes contemporanis: Hans Kammerlander. L'alpinista és conegut per haver aconseguit un dels ascensos més ràpids a l'Everest i el primer descens en esquís. La pel·lícula no només repassa la trajectòria de les seves gestes, sinó també la vida personal marcada per la mort el 1991 del seu millor amic al Manaslu.La producció dirigida per Salmina també s'ha endut el Gran Premi Vila de Torelló, el Premi Boreal i la Flor de Neu de Plata al millor guió. El segon premi d’aquesta edició ha estat pel film Climbing Blind. El seu director, el britànic Alastair Lee, ha pujat a l'escenari a recollir el guardó Neu de Plata a la millor pel·lícula de muntanya.Climbing Blind és la història de superació de Jesse Dufton, un escalador afectat per una malaltia degenerativa de la visió. Avui només distingeix entre llum i obscuritat, però malgrat tot se segueix fixant objectius gairebé impossibles com el d'assolir l’Old Man of Hoy, a les illes Òrcades d’Escòcia.El tercer film guardonat de la nit és La ola sin fronteres amb el Premi Grandvalira i Flor de Neu de Plata al millor film d’esports de muntanya. Els realitzadors argentins Julián i Joaquín Azulay i Fernando Salem cerquen onades durant cinquanta dies per l’arxipèlag de les Malvines. El seu objectiu també és refer ponts de pau amb les illes, trencats després de la guerra de 1982.D’altra banda, el premi a millor pel·lícula de cultura de muntanya i Flor de Neu de Plata ha estat per Beloved. El documental iranià retrata la vida d’una dona de 80 anys que viu sola a les muntanyes d’aquesta terra; només acompanyada pel bestiar que l’ajuda a sobreviure.Ani, the Nuns of Yaqen Gar és el títol de la producció que s’ha endut el Premi F.E.D.M.E. (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) especial del Jurat i Flor de Neu de Plata. La directora italiana Eloise Barbieri ha estat l’única persona occidental que ha pogut viure a la ciutat budista de Yaqen Gar, al Tibet oriental. Avui en dia hi habiten més de vint mil monjos, però aquesta comunitat corre el risc de desaparèixer a causa de les intencions del govern xinès.Per la seva banda, el Premi F.E.E.C. (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i Flor de Neu de Plata a la millor fotografia també ha estat per una producció argentina: Troperos. El documental dirigit per Nicolas Detry explica la tasca dels gautxos en una vall aïllada al sud de Patagònia.El públic més amant dels esports extrems ha decidit que el Premi Cervesa del Montseny i Flor de Neu de Plata al millor film de la sessió +Xtrem recaigui en mans d’A. Girard, J. Chenal i D. Lacaze per Lost in Karakorum, un recorregut de vol bivac en parapent per intentar fer cim al Spantik (7.027 metres).La producció eslovena The undamaged ha estat guardonada amb el Premi Mountain Wilderness al film que millor ressalta la defensa dels espais naturals. R. Bregar, M. Oblak i M. Avgustin demostren com nombrosos rius dels Balcans s’estan veient greument afectats per la construcció de nombroses preses per generar energia.

