VÍDEO L'impactant aspecte de la universitat de Hong Kong després de la batalla més dura

La Universitat Politècnica de Hong Kong ha estat l'escenari de la batalla més extrema entre manifestants i antiavalots en sis mesos de protestes, que han tingut un repunt de la intensitat en les últimes setmanes. Centenars de joves s'han atrinxerat durant dies al centre universitari, que s'ha convertit en l'escenari de barricades, grans incendis i intercanvis violents de trets i tota mena d'objectes -molts d'ells incendiaris, com còctels molotov-. TV3 ha pogut accedir al recinte aquest cap de setmana i ha mostrat, tal com es pot veure en el vídeo que encapçala aquesta notícia, l'impactant rastre que ha deixat la batalla. En les últimes hores han estat la majoria de manifestants els que han anat abandonant les instal·lacions. No obstant això, a hores d'ara -aquest diumenge se celebren eleccions locals-, encara resten algunes persones atrinxerades en despatxos.

