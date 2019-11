Aragonès: «La confiança en el PSOE ha desaparegut després de la campanya del 10-N»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha afirmat que la confiança en el PSOE ha desaparegut després de la campanya electoral del 10-N en què, segons diu, els socialistes es van "acostar molt" al PP. Per això, ha insistit a reclamar "garanties".Preguntat en una entrevista a El Periódico per si l'alternativa a un govern entre PSOE i Unides Podem seria pitjor per a l'independentisme, Aragonès ha avisat que ERC no accepta "xantatges". "Sabem què representa el PP, Cs i Vox, Si PSOE i Unides Podem creuen que només ells poden abordar el diàleg, que ho demostrin", ha remarcat.A banda, Aragonès respon al president de la Generalitat, Quim Torra, respecte a la investidura de Pedro Sánchez que "les decisions dels vots d'ERC les prendrà ERC". "Si podem compartir arguments, molt millor", ha afegit, per a després afirmar que els números del 10-N "són clars en expressar en qui els ciutadans han dipositat la seva confiança".Aragonès també ha descartat un acord entre ERC i PSC a la Generalitat amb l'argument que els republicans participaran en governs que defensin l'autodeterminació i, segons ha afegit, el PSC està "als antípodes" d'aquesta posició.El també conseller d'Economia i Hisenda ha afirmat que hi ha marge per recaptar més en IRPF de cara als pressupostos de l'any que ve. Sobretot, segons Aragonès, en els trams alts, que afecten menys del 2% de la població, així com reduir aquest impost per a les rendes més baixes. I en aquest sentit, ha recordat que JxCat, ERC i els comuns van aprovar al Parlament una resolució en la línia d'introduir modificacions en IRPF, en impost de successions i en fiscalitat verda.Aragonès és més optimista que fa un any sobre l'aprovació dels pressupostos per a l'any que ve i avisa que "no pot ser una legislatura normal amb uns comptes del 2017 prorrogats fins al 2020".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor