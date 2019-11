VÍDEO La predicció de Rahola sobre el futur govern espanyol

"Sánchez no serà president i menys amb Esquerra. La situació acabarà portant un pacte que s'està preparant perquè l'abstenció de Cs i el PP faci possible el govern socialista" @RaholaOficial #FAQSpaquitailolitaTV3 ▶️ https://t.co/J4cUEpa6IO pic.twitter.com/EE3abzXVjm — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 23, 2019

"Sánchez no serà president amb el suport de Podem i ERC". Aquesta és la teoria que ha desgranat Pilar Rahola aquesta cap de setmana al programa Preguntes Freqüents de TV3. Segons l'escriptora i tertuliana, les negociacions entre els socialistes i la formació de Pablo Iglesias, així com amb els independentistes, formen part d'un "espectacle".Aquest espectacle, sempre segons Rahola, s'anirà allargant fins que es faci evident que és "impossible". Serà llavors quan entrarà en joc el que "ja s'està preparant". "Ja hi ha coves entre Ferraz i Gènova que ens poden portar a què l'abstenció de Ciutadans i el PP facin possible el govern socialista", exposa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor