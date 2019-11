Cuixart, per carta: «La violència d'Estat ha de deixar lloc a la paraula»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llença una crida al diàleg i demana la fi de la "repressió" en una carta a tots els socis de l'entitat. "En un escenari amb presos polítics el diàleg és possible, però és incompatible amb la repressió. La violència d'Estat ha de deixar lloc a la paraula", assegura Cuixart, que avisa que la seva "generositat" és "una interpel·lació a la responsabilitat dels poders d'Estat".A la missiva, el president de l'entitat recorda que ell i Jordi Sànchez són els únics ciutadans de la UE per a qui Amnistia Internacional demana l'alliberament immediat i apunta que "la repressió d'un Estat que vulnera la legislació internacional en matèria de drets humans" s'ha acabat convertint en el seu "principal aliat".Cuixart, a més, adverteix la ciutadania que no es pot deixar tot només "en mans de partits polítics i institucions" i insisteix que la mobilització "constant" és "la principal garantia a una resolució democràtica".A la carta, Cuixart remarca que la "desmesura" de la justícia, les "amenaces permanents", la "violència" institucional i la sentència del Suprem busquen "estendre la por" i "escampar la sensació que el canvi és impossible". "Però la presa de consciència col·lectiva fa que cada dia els seus efectes siguin menors i, possiblement, és aquest i no cap altre el gran pas de gegant que estem fent com a societat", argumenta el president d'Òmnium.Cuixart, a més, afirma que continua assumint la "responsabilitat" de tornar a exercir els drets condemnats per l'Estat així com "l'obligació ètica" d'obeir "la pròpia consciència" i defensar els drets humans. A la carta als socis el president de l'entitat recorda que la condemna del Suprem "criminalitza" la protesta i la desobediència civil" i apunta que el posicionament d'Amnistia Internacional "ratifica l'amenaça" als drets i les llibertats d'expressió i de reunió pacífica de la ciutadania.

