VÍDEOS Bono frena en sec les aspiracions d'ERC: «Res incrementarà la seva força secessionista»

“El que no pot fer ERC és creure que per abstenir-se incrementarà la seva força secessionista; mai acceptarem que una part decideixi pel conjunt dels espanyols” José Bono #FAQSpaquitailolitaTV3 ▶️ https://t.co/J4cUEpa6IO pic.twitter.com/Mgc6H7b5dd — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 23, 2019

“El que fa falta és que tinguem més interès en resoldre la problemàtica plantejada a Catalunya que en qui guanya les eleccions” José Bono #FAQSpaquitailolitaTV3 ▶️ https://t.co/J4cUEpa6IO pic.twitter.com/dBRF0TnTRA — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 23, 2019

“Quan sento Torra parlar del relator de la forma com ho ha fet, m’ha semblat un insult a la democràcia perquè Espanya és una democràcia consolidada” José Bono #FAQSpaquitailolitaTV3 ▶️ https://t.co/J4cUEpa6IO pic.twitter.com/oOZvL3kT7J — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 23, 2019

👉 José Bono sobre la sentència dels ERE: “M’ha produït tristesa, però tinc el convenciment que el Suprem es carregarà aquesta sentència. Chaves i Griñán són persones honorables i decents” #FAQSpaquitailolitaTV3 ▶️ https://t.co/J4cUEpa6IO pic.twitter.com/gy7GlrjwsX — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 23, 2019

L'expresident del Congrés dels Diputats i exministre José Bono ha avisat ERC que la seva hipotètica abstenció a la investidura de Pedro Sánchez no implicarà "que incrementi la força secessionista". "Aquí el PSOE hi té una línia vermella, s'abstinguin, votin que sí, o votin que no; mai acceptarem que uns pocs decideixin pel conjunt dels espanyols", ha advertit en una entrevista alde TV3.Bono s'ha mostrat partidari del diàleg per resoldre el conflicte i ha lamentat que s'estigui "demonitzant" però ha remarcat que "per sobre de la llei no hi ha res en democràcia". A més, ha lamentat que s'estigui fent servir "el patiment" de la gent a Catalunya com a arma electoral. "Cal més interès a resoldre la problemàtica que en veure qui guanya les eleccions", ha demanat.L'expresident del Congrés també s'ha referit a la petició del president català, Quim Torra, per recuperar la figura del relator per desencallar el diàleg entre Catalunya i Espanya i ho ha qualificat "d'insult a la democràcia". A més, ha insistit que Espanya és "una democràcia assentada".En referència al preacord entre PSOE i Unides Podem per un govern de coalició a l'Estat, Bono ha reconegut que ara mateix és "l'única possibilitat". Ha opinat que s'haurien pogut explorar altres governs "més plausibles" –ha reconegut que en la passada legislatura ell apostava per un executiu amb Ciutadans- però ha admès que en aquesta no hi veu "cap altre govern possible".Bono ha carregat contra el PP pels seus atacs contra Pedro Sánchez i els ha demanat més "humilitat" per la seva gestió dels dies previs i posteriors al referèndum. "Els van passar 3.000 urnes il·legals pels nassos i no se'n van adonar, com és possible?", ha demanat. A més, els ha titllat "d'arrogants" pels seus pactes amb Vox i ha dit que "es creuen pastissos de canyella però fan una miqueta de fàstic". També ha recordat que l'expresident Carles Puigdemont "se'ls va escapar" a ells i no al PSOE.Bono s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem acabarà tombant la sentència dels ERE perquè, segons el seu parer, té "inexactituds". L'exministre apunta que al text s'hi afirma que Griñán va ser conseller d'Economia al març i recorda que ho va ser a l'abril. "Com tota la sentència tingui aquest nivell d'exactitud i precisió quina alegria, perquè se la carregarà el TS", ha assegurat. Bono ha afegit, després, que Chávez i Griñán són "honorables i decents" perquè "no es van endur ni un euro a casa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor