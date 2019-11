La violència que no apareix a les estadístiques

Un graffiti amb motiu de la Vaga Feminista Foto: Adrià Costa

"Quan hi penso em pregunto per què no li vaig plantar cara, per què no el vaig denunciar. Però em va deixar paralitzada, atemorida, notant més que mai la zona on ell havia refregat el seu penis, sentia que aquella part del meu cos ja no em pertanyia, em feia fastig". Aquesta és l'Iris, una noia de 21 anys. Una nit, de festa, un desconegut va aprofitar l'aglomeració de gent a la discoteca per treure's el penis i refregar-se contra ella. Tot i que aquest cas no figura a les estadístiques, també és violència masclista.En el que portem d'any més de 50 dones ja han mort a causa de la violència de gènere arreu de l'Estat. Ara bé, aquestes xifres continuen cenyint-se a la definició que fa la llei espanyola 1/2004 i que sols contempla com a violència de gènere aquella que es dona en el marc de la parella o exparella. Concepte que segueix vigent avui en dia, tot i que el pacte d'estat contra la violència de gènere aprovat el 2017 s'havia compromès a ampliar-lo.Als assassinats, se'ls sumen altres violències com les agressions sexuals que, tot i contar-se a part, continuen en una situació d'infradenúncia. Així ho exposava l'Hospital Clínic de Barcelona fa uns dies, on avisava que tan sols la meitat de les agressions sexuals que atenen són denunciades.Però més enllà de les mostres més evidents, també n'hi ha d'altres, menys visibles i més normalitzades, que travessen el dia a dia de moltes dones. En el Dia Internacional contra les Violències Masclistes,conversa amb dones de diferents condicions i edats per recordar també l'assetjament i la violència quotidiana que moltes viuen durant el seu dia a dia. Adolescents trans, joves, adultes o embarassades són alguns dels testimonis de dones que han estat obligades a masturbar a un home, a veure com ho feien mentre les observaven, o a no ser capaces de reaccionar per por.El carrer és un dels molts escenaris on es donen situacions d'assetjament. Fins fa relativament poc determinades actituds masclistes eren vistes com quelcom normal, i fins i tot "agradable" tal com explica la Judith Vila (21 anys). La noia recorda un dia que passejava pel carrer quan un home, des d'una obra li va cridar "guapa" i comentaris semblants. "En el seu moment em vaig sentir adulada, ara ho penso i sento fastig. Tant de bo les dones que pensin com jo pensava abans s'adonessin que les estan cosificant amb això", reflexiona Vila.Però a vegades, aquest assetjament va més enllà de les paraules. La Beli Moreno (53 anys) recorda el cop que, quan estava embarassada de sis mesos, un home es va masturbar davant seu: "Vaig sortir a treballar un dissabte a les set del matí i em va començar a seguir un tipus fins a la parada del bus. Llavors, va començar a masturbar-se mentre caminava acostant-se a mi. No hi havia ningú al carrer i jo estava allà amb una panxa que era molt evident. Quan va arribar el bus, hi vaig pujar d'un salt i amb el cor al punt de l'infart".El Gorka Roche (17 anys), malgrat no ser dona, com a home trans ha viscut diferents situacions de violència masclista a causa del seu sexe femení. Algunes d'elles les ha patit abans del procés d'hormones, quan la seva aparença encara era "femenina". Un d'aquests casos va ser quan tenia 13 anys i un desconegut va intentar forçar-lo a que el masturbes.El noi recorda com un home li va començar a parlar mentre esperava el bus. "En aquella època no sabia dir que no, i per tant, quan em va dir d'anar a un lloc més apartat de l'estació, no vaig saber negar-m'hi.", explica Roche. Va ser allà on l'home el va besar i grapejar-li el cos sense el seu consentiment: "Llavors em va dir que el masturbés. Em vaig negar, però ho vaig haver de veure tot. Quan vaig aconseguir lliurar-me'n, vaig tornar a l'estació. Mai ho vaig explicar a ningú".El cas de la Dalila (55 anys) no s'allunya gaire del que va viure el Gorka. Quan tenia 27 anys un home la va agafar per l'esquena i la va agredir: "Estava tornant de treballar al migdia quan vaig notar algú al darrere. De sobte es va abalançar sobre mi, em va agafar per coll i braços i va començar a intentar besar-me. La respiració se'm va tallar, no em podia moure". Explica com llavors, l'home la va llençar al terra i va sortir corrent: "Era un paio a qui no li vaig veure bé la cara. Em vaig quedar tremolant a terra fins que vaig reaccionar i vaig sortir corrent sense força a les cames."L'Ana López (27 anys) recorda la vegada que, tornant de festa, un noi la va perseguir fins al portal de casa:"Estava tornant sola i em vaig creuar amb un noi que immediatament es va donar la volta per a seguir-me. Fins i tot, va preguntar-me si necessitava alguna cosa. Em va seguir fins a gairebé el meu portal i jo anava atemorida perquè ell sabria on vivia". Després d'aquell episodi, López admet que ara, cada vegada que torna de festa i ha d'anar sola a casa o a buscar el cotxe, comparteix la ubicació amb els seus amics. "I això és habitual", afegeix amb una mescla de ràbia i impotència a la veu.