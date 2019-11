El PSC avala un govern amb Podem amb el suport del 93,64% de la militància que ha votat a la consulta

Com ha explicat la formació, un total de 773 militants han votat al procés intern de manera electrònica, mentre que el gran gruix de participació ha estat presencial en alguna de les 106 meses repartides pel territori, amb 5.642 persones. Aquest dissabte també s'ha consultat a la militància del PSOE el seu posicionament en relació a l'acord.Com ha recordat el PSC, l'última consulta a la militància va ser el 2016 per saber el suport dels afiliats a un possible acord de governabilitat amb Ciutadans. En aquesta ocasió hi va participar un 31,43% del cens (5.940 vots), i un 77,78% hi va votar a favor, un 20,96% en contra, un 1,45% en blanc i un 0,08% nul.