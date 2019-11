Desenes de milers de persones es manifesten a França per condemnar la violència masclista

Desenes de milers de persones han marxat aquest dissabte pels carrers de París i altres ciutats franceses per protestar contra la violència masclista i en memòria de les més de 130 dones assassinades aquest any per la seva parella o exparella.

A París, les activistes, en la seva majoria femenines, han corejat "Abusador, n'estem fartes, les dones són al carrer" i han portat cartells de color lila amb els noms de les víctimes i lemes com "Ni un assassinat més".

Les manifestacions, liderades per l'associació #NousToutes, tenen lloc dos dies abans que el govern francès publiqui els resultats d'una investigació sobre violència domèstica.

No obstant això, un grup d'experts del Consell d'Europa sobre violència domèstica (GREVIO) havia conclòs aquesta setmana que França necessitava oferir una millor protecció a les víctimes i als seus fills i mesures més eficaces contra la violència.

"No podem continuar acceptant que les dones siguin assassinades amb total impunitat. L'estat ha de fer la seva feina per garantir la seguretat de totes les dones en aquest país", ha declarat l'activista de #NousToutes, Karine Plassard, a París.

També s'han produït marxes a Lió, Estrasburg, Bordeus i Lilla. "Hi ha massa violència contra les dones a tot arreu dins de la societat: a la feina, a les nostres vides íntimes", ha declarat Pauline, una de les integrants de la manifestant de París.

La ministra d'Igualtat, Marlène Schiappa, ha mostrat tot el seu suport a les manifestants durant una compareixença en un fòrum parisenc.

"No hi ha bufetades inofensives ni crims passionals: només hi ha ferides físiques i psicològiques indelebles, famílies destruïdes i vides arrabassades. Només hi ha una veritat, que hauria de ser òbvia: un home no té dret a pegar una dona, mai", ha declarat en comentaris recollits per 'Le Parisien'.

