El Banc d'Aliments xifra per sobre dels 4 milions de quilos el menjar recollit durant el Gran Recapte

El Banc d'Aliments ha xifrat en més de 4 milions de quilos el menjar recollit durant el Gran Recapte, que enguany ha celebrat la seva onzena edició. En declaracions a l'ACN, el seu director, Lluís Fatjo-Vilas, ha assegurat que la valoració és "molt positiva" perquè es constata que ha estat "una mobilització ciutadana massiva".A més, recorda que la xifra definitiva no se sabrà fins a mitjans mes de desembre, de manera que pot augmentar. En aquest sentit, recorda que en l'edició passada es van recollir fins a 4,5 milions de quilos de menjar i apunta que enguany es va "en la línia dels altres anys".Hi han participat més de 28.000 persones voluntàries que han cobert els gairebé 3.000 punts de recollida arreu del territori.Segons Fatjo-Vilas, la xifra donada no és "tancada" perquè encara falta molts aliments per recomptar. Com ha recordat, són moltes les caixes que hi ha repartides pel territori i, per tant, fins que no estiguin totes comptabilitzades no se sabrà els quilos definitius que s'han recollit.Com ha informat l'entitat, aquets dissabte mateix han començat les tasques de classificació de tots els aliments perquè es puguin començar a distribuir el dilluns 25. El menjar arribarà a les 700 entitats d'iniciativa social amb qui col·laboren els Bancs dels Aliments i es farà arribar a les 196.000 persones ateses.Així mateix, l'organització recorda que la campanya de donació continuarà activa fins al 15 de desembre a través de la web del Gran Recapte.

