La Fundació Arrels consciencia sobre els sensesostre amb música, tallers i una nit al ras a Barcelona

Durant la tarda i el vespre hi ha hagut intervencions de la Yolanda, el Jean i tots els participants del taller d'Arrels, l'escola d'Hostaleria de Barcelona, els pallassos Martademarte i Papanatas, o la contacontes Vicky Martín. Un espectacle de clown que convida a acollir peluixos abandonats, contes sobre la relació amb els altres i tres tallers per crear figures amb cartró, estampar samarretes i decorar làmpades per il·luminar Intempèrie són algunes de les activitats familiars.The Penguins han inaugurat l'escenari amb el seu 'Reggae per xics'. Al vespre hi ha hagut més música de la mà d'Àlex Bass, Natxo Tarrés, Ju, Cesk Freixas i Itaca Band. També trepitjaran l'escenari la periodista Laura Rosel, l'humorista Joel Díaz, l'actriu Ivana Miño amb el grup de teatre d'Arrels, el David Fernàndez i altres cares conegudes.Què aporta més a una persona sense llar: un àpat o una conversa? Per promoure la reflexió sobre la problemàtica, s'ha fet un joc interactiu amb preguntes i respostes que no deixen indiferent, i on els visitants han de posar una pedra en un dels dos plats de la balança. Dues exposicions més amb fotos de sense llar i tamborets de fusta volen trencar prejudicis.Quina és la vostra veritat? Quin petó ha marcat les vostres vides? El grup de teatre d'Arrels ha recuperat el joc de 'Verdad, acción o beso' i l'ha convertit en una experiència de microteatre. Hi participen persones que han viscut al carrer, juntament amb actors i actrius professionals.La nit acabarà amb el testimoni de persones com l'Alfredo, que ha viscut al carrer, i promovent un diàleg amb la ciutadania per canviar la mirada vers les persones sense llar. I a partir de mitjanit fins que surti el sol, Arrels proposa passar la nit a la intempèrie. Gràcies a una aportació de 22€, es podran cobrir nits d'allotjament per a persones que no en tenien.Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, explica que l'entitat intenta sensibilitzar a la població sobre la realitat dels sensellar, i per fer-ho busca diferents maneres i estratègies. S'havien adonat que a una part de la població no arribava el seu missatge, i per això aquest any han decidit organitzar una activitat diferent, menys reivindicativa però més sensibilitzadora, dirigida a un públic més familiar i amb l'atractiu de diversos concerts i actuacions. Tot i la possibilitat de passar una nit freda i ventosa a la falda de Montjuïc al ras, Busquets admet que l'experiència no és "ni una mil·lèsima part" de la realitat diària dels centenars de sensellar que viuen als carrers de Barcelona.El Davide, un italià que ha viscut vuit anys als carrers de Barcelona, explica que gràcies a la seva "família" d'Arrels ha pogut sortir de la intempèrie des de fa un any i viure en un pis tot sol, ja que no li agrada gaire la convivència. Explica que el carrer és molt dur, faci fred o calor, i creu que l'activitat d'aquest dissabte és molt important per conscienciar a la població. Només espera que la resta de sensellar puguin trobar un pis com ell.